Oggi, mercoledì 30 dicembre, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful: ecco le anticipazioni della soap opera

Beautiful è una serie televisiva americana ed è una delle più seguite in Italia e nel mondo. La soap opera va in onda dal 23 marzo 1987 e viene trasmessa in circa 100 paesi. Dal 2020 è diventata la serie televisiva più seguita negli Stati Uniti, spodestando dopo 32 anni Febbre d’amore, serie tv amatissima che deteneva il primato dal 1988. La serie tv ha vinto tantissimi premi, tra i quali i Daytime Emmy Awards, di cui 3 consecutivi come “Miglior serie drammatica del daytime”. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Gli episodi vengono trasmessi con un ritardo di circa quattordici mesi rispetto alla messa in onda statunitense.

Anticipazioni Beautiful, puntata del 30 dicembre

Anche oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful, soap opera statunitense molto amata in Italia. I telespettatori italiani seguiranno sicuramente questo nuovo episodio della serie televisiva. Di seguito vi riportiamo le anticipazioni della puntata odierna. Nell’episodio in onda oggi su Canale 5 vedremo Thomas, personaggio interpretato da Matthew Atkinson, alle prese con un piano abbastanza malefico. L’uomo, infatti, cercherà di spingere una assai diffidente Shana (Denise Richards) a sedurre Ridge (Thorsten Kaye). Thomas, infatti, è certo che il padre ricambi l’attrazione per Shana. Cosa succederà? Il piano di Thomas riuscirà? Lo scopriremo nel corso della settimana, seguendo le altre puntate della soap opera statunitense.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thorsten Kaye (@iamthorstenkaye)

Thomas, Shana e Ridge ovviamente non saranno gli unici protagonisti della puntata odierna. Nel corso dell’episodio in onda oggi 30 dicembre, infatti, Flo (Katrina Bowden) continuerà a sostenere di aver donato il rene a Katie (Heather Tom) per avere un lasciapassare dai Logan. Con questo gesto è chiaro che la ragazza spera di ricevere il loro perdono, che non sappiamo ancora se arriverà. Wyatt (Darin Brooks), però, è sicuro che Bill (Don Diamont) sia riconoscente nei confronti di Flo e promette di parlare con Liam (Scott Clifton) a suo favore.