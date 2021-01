L’amatissima showgirl è incinta: “Ti aspettiamo amore”, l’annuncio da brividi è apparso su Instagram qualche ora fa.

Una splendida notizia, quella che l’amatissima showgirl ha annunciato ai suoi followers qualche ora fa. Parliamo di Alessia Ventura, che diventerà mamma per la prima volta a 40 anni. A svelare la notizia è stata proprio lei, con un dolcissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Un post in cui si mostra accanto al suo compagno Gabriele Schembari: il suo pancione è già evidente! In pochissimo tempo, lo scatto è stato invaso dai likes e commenti di fan e colleghi, super felici per la meravigliosa notizia.

“Ti aspettiamo amore, buon 2021!”. Con queste poche ma significative parole, Alessia Ventura ha augurato buon anno ai suoi seguaci di Instagram, annunciando di essere in dolce attesa. Si tratta della prima gravidanza per la bellissima Alessia Ventura, che ha ufficializzato sui social la relazione col suo Gabriele nel 2019. Nella didascalia al post, la Ventura non ha specificato il sesso del bebè, ma il fiocchetto rosa che appare al termine della frase fa pensare che in arrivo ci sia una femminuccia! Una gioia immensa per la coppia, che si è mostrata insieme in un tenero scatto in cui Gabriele accarezza il pancione di Alessia. Guardiamolo insieme:

Eh si, un annuncio speciale, accolto con tantissima emozione da fan e colleghi. Tantissimi i volti noti che hanno commentato il post dell’ex letterina di Passaparola, da Elena Santarelli a Costanza Caracciolo, da Adriana Volpe a Caterina Balivo

Una valanga di cuori per i futuri genitori, ai quali non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore! Auguri mamma Alessia e papà Gabriele!