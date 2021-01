La sua voce incanta il mondo da anni: Piero Barone de Il Volo è davvero molto amato, ma sapete chi è la sua ex fidanzata?

Lo conosciamo tutti per il suo straordinario talento: Piero Barone, incantevole voce tenorile, ha conquistato il mondo intero insieme agli altri due componenti del trio Il Volo nato oltre dieci anni fa nella trasmissione condotta da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Dapprima trascurati un po’ proprio dall’Italia, ora gli ‘ex tenorini’ sono diventati delle vere star anche da noi: tanti i concerti in cui si sono esibiti nei posti più famosi e suggestivi del nostro Paese ed anche la vittoria nel 2015 al Festival di Sanremo con il brano ‘Grande amore’. Dopo varie relazioni, vere o presunte, attualmente Piero sarebbe single. Nel suo recente passato c’è un’ex fidanzata figlia di un personaggio famosissimo. Ecco di chi si tratta.

Piero Barone, l’ex fidanzata è proprio lei

Nata a Roma il 5 luglio 1995, l’ex fidanzata di Piero è Valentina Allegri, la figlia dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, del quale si è sentito molto parlare anche per la sua relazione con Ambra Angiolini. Proprio in seguito alla rottura con il giovane tenore siciliano, Valentina ha abbandonato i social, dove per molto tempo è stata seguitissima grazie alla sua bellezza e simpatia. La figlia del famoso allenatore è una studentessa della facoltà di Lettere all’Università Cattolica del Sacrocuore di Milano col sogno di diventare giornalista o conduttrice tv. La foto che vi mostriamo dal profilo Instagram del giovane siciliano risale ad un paio di anni fa. Purtroppo, la relazione pare sia terminata per i troppi impegni di lavoro di lui, ma c’è da dire che Valentina e Piero erano davvero una coppia strepitosa.

E a voi piacevano insieme?