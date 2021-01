Un tragico lutto segna la bella Alessandra Casella alle soglie del 2021: “Era l’amore della mia vita”, è venuto a mancare il marito, la dolorosa e drammatica notizia.

Una notizia drammatica arrivata solo da qualche ora: un tragico lutto per la bella Alessandra Casella. Il marito è venuto a mancare a causa di un infarto a soli 54 anni, come annunciato da lei stessa tramite il suo profilo twitter ufficiale. Un dolore immenso per la celebre attrice, originaria di Milano, classe 1963. L’interprete ha esordito a teatro dopo aver frequentato l’Accademia dei filodrammatici e il suo talento straordinaria ha dato vita ad una carriera brillante e variegata. Alessandra Casella, infatti, si è calata in personaggi diversi e progetti di vario genere dal drammatico alle commedie musicali. L’attrice ha riscosso successo anche al cinema e si è cimentata anche nel ruolo di doppiatrice e di conduttrice. Alessandra Casella ha condiviso con il pubblico la drammatica notizia della morte di suo marito, il toccante messaggio.

Tragico lutto per Alessandra Casella: il marito è morto a soli 54 anni

Una notizia drammatica e dolorosissima che ha segnato la celebre attrice. Il marito è venuto a mancare a causa di un infarto a soli 54 anni. La notizia si apprende tramite il profilo twitter ufficiale di Alessandra Casella, che ha dato il tragico annuncio. “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita” ha scritto l’attrice. “Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico“. Una tragedia davvero impensabile che sconvolge il pubblico. I fan si sono stretti attorno ad Alessandra Casella in un momento tanto drammatico e doloroso. Sono stati migliaia i messaggi di cordoglio inviati all’attrice per l’accaduto. Non ci sono parole per esprimere tutto il dolore e il dispiacere per un episodio così tragico. Di seguito, il triste annuncio di Alessandra Casella.

Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico. — Alessandra Casella (@Casellabooksweb) January 2, 2021

La nostra redazione si unisce al cordoglio per questo drammatico evento e porge le più sentite condoglianze ad Alessandra Casella e alla sua famiglia. Non ci sono parole giuste e sufficianti in un momento del genere.