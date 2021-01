Piero Chiambretti, il retroscena su un provino: ecco come si è presentato, ha sbalordito tutti.

Piero Chiambretti negli ultimi tempi, come sappiamo, ha affrontato insieme a sua madre il coronavirus, che purtroppo, ha causato la morte della donna, lasciando un dolore senza fine. Un momento difficile per l’amatissimo conduttore, dopo la perdita subita. Piero è sicuramente un personaggio televisivo apprezzatissimo: comico, autore televisivo, regista, attore, conduttore, un vero e proprio talento. La sua carriera ha inizio lavorando come disc-jockey in discoteca e in diverse emittenti radiofoniche, non solo, Chiambretti ha anche lavorato come animatore turistico sulle navi da crociera, lo sapevate? Negli anni, ha raggiunto una certa popolarità, in particolare, artisticamente nasce in coppia con Erik Colombardo, fino ad intraprendere la sua prima vera esperienza da solo in una televisione privata. Oggi è famosissimo, ma come abbiamo anticipato, ha alle spalle una carriera immensa. Un aneddoto che forse non tutti conoscono riguarda un provino, avvolto da un particolare retroscena: ecco come si è presentato.

Piero Chiambretti, il provino avvolto da un particolare retroscena: nessuno lo sapeva

Apprezzatissimo conduttore, Piero Chiambretti è sempre pronto a stupire i telespettatori. Sono tantissime le trasmissioni che hanno visto la sua presenza e che hanno avuto un successo straordinario, ricorderemo certamente gli ultimi andati in onda, Chiambretti Supermarket, Grand Hotel Chiambretti, La Repubblica delle donne. Dal 21 settembre 2020 conduce Tiki Taka- La repubblica del pallone, in onda su Italia 1 , il lunedì in seconda serata. Piero ha una lunga carriera alle spalle, e ovviamente, sono molti i casting che ha affrontato. In particolare, un retroscena avvolge un provino che l’ha visto protagonista. Andando a sfogliare la sua biografia, si legge che Chiambretti nel 1982 si è presentato in mutande ad un provino, vincendo il concorso rai “Un volto nuovo per gli anni ’80”.

Un aneddoto inaspettato che nessuno conosceva, e che sorprenderà i suoi tantissimi fan. Piero Chiambretti ha sbalordito tutti, e continua a farlo ancora oggi. Voi lo sapevate?