GF VIP 5, novità in arrivo: quando andrà in onda il reality show

Novità in arrivo per il GF VIP 5: cambiano ancora i programmi per il reality show, ecco quando andrà in onda

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha battuto ogni record. Il reality show andrà in onda sino alla fine di febbraio e già adesso è l’edizione più lunga nella storia del reality show. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, è andato in onda anche la notte di Capodanno, tenendo incollati al televisore quasi 4 milioni di spettatori. Un traguardo importante per Signorini e la sua banda. Nelle prossime settimane, però, il GF VIP potrebbe essere nuovamente stravolto. Di seguito vi raccontiamo cosa si vocifera nei corridoi di Mediaset.

GF VIP 5, novità in arrivo: quando andrà in onda

Nuovi cambiamenti in vista per il GF VIP 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha cambiato più volte la tabella di marcia. Per le prossime settimane, secondo quanto riporta Giornalettismo, ci potrebbero essere nuovi stravolgimenti. Il reality show, infatti, potrebbe passare da due volte ad una sola volta a settimana in onda su Canale 5. La trasmissione, sempre come riporta il noto sito, perderebbe il venerdì sera, andando in onda solo il lunedì in prima serata. Il doppio appuntamento potrebbe tornare a febbraio con l’avvicinarsi dell’attesissima finale del reality show.

La finale della quinta edizione del GF VIP invece, inizialmente prevista per il 15 febbraio, dovrebbe andare in onda il 26 febbraio. I concorrenti si preparano dunque al rush finale. Chi si aggiudicherà il tanto ambito montepremi? I favoriti per la vittoria finale sono Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Uno di loro tre sarà il vincitore iridato della quinta edizione del reality show. Ovviamente ci potrebbero essere anche colpi di scena inaspettati e sorprese dell’ultimo minuto.