Paola Di Benedetto si è lasciata andare ad una serie di confessioni a sorpresa: sentite cosa ha rivelato l’ex gieffina!

E’ una delle giovani più amate in Italia: Paola Di Benedetto, soprattutto nel 2020, ha regalato davvero tantissime emozioni. La classe ’95 nata a Vicenza grazie alla sua bellezza ha partecipato a tanti concorsi di bellezza: da adolescente si è classificata seconda a Miss Veneto, ha vinto il titolo di Miss Grand Prix 3 e Miss Antenna 3. Iniziò a lavorare per la tv ed è divenuta famosa per aver partecipato a Ciao Darwin 7 in qualità di Madre Natura. Paola nel 2020 ha partecipato al GF VIP: durante il primo lockdown lei insieme ai suoi compagni d’avventura era chiusa nella casa più spiata d’Italia. Con il 56% delle preferenze, contro Paolo Ciavarro, ha vinto l’edizione del reality ed ha deciso di devolvere l’intero montepremi, di 100 mila euro, in beneficenza per sostenere la lotta al Covid. Paola ha lasciato il segno in questo 2020 e proprio per salutare l’anno ha deciso di fare un resoconto su tutto ciò che le è successo in quest’anno, appena concluso. Sentite cosa rivela.

Paola Di Benedetto, confessioni a sorpresa: le ha rivelate soltanto adesso

Paola Di Benedetto per salutare il 2020 ha deciso di fare un resoconto su tutto ciò che le è successo in questo anno così particolare per tutti. La classe 1995 nell’anno appena concluso ha vinto il GF VIP ed ha deciso di devolvere l’intero montepremi in beneficenza. Nel primo punto da lei scritto infatti scrive: “Ho vinto il Gf in pieno lockdown nazionale“. Aggiunge una serie di cose capitate in quest’anno: “Ho Girato un programma tv, ho affrontato una delle mie più grandi fobie lanciandomi con il paracadute, ho cambiato casa con la mia persona del cuore. Ho cominciato a lavorare in radio, ho preso due gatti bellissimi. Per concludere ho anche scritto un libro“.

Nel 2020 dunque la Di Benedetto ha fatto davvero tanti passi in avanti. Ha infatti concluso con queste parole: “Tutto ciò ovviamente per sorridere augurandoci che con il 2021 ci lasceremo definitivamente alle spalle questo anno…. che però, forse , qualcosa di bello ci ha regalato. Buona fine e buon inizio a tutti“.