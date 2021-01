Cambio look drastico per Nina Moric: avete visto cosa ha fatto ai capelli la showgirl croata? Ve lo diciamo noi

Nina Moric è una delle modelle più famose dell’ultimo ventennio in Italia. La croata ha iniziato la sua carriera nel 1996 quando è stata lanciata dal concorso per aspiranti top model Look of the Year. La donna iniziò così a calcare passerelle importanti, venendo notata da Gianni Versace. In seguito si trasferì in Italia, a Milano, dove coltivò il suo successo. Il successo è arrivato nel 1999, quando ha partecipato al videoclip di Ricky Martin Livin’ la vida loca. Nel 2000, invece, ha debuttato in televisione come showgirl al fianco di Giorgio Panariello nel varietà in prima serata Torno Sabato. Ha realizzato due calendari tra il 2002 e il 2004, mentre tra il 2011 e il 2012 ha partecipato all’ottava e alla nona edizione de L’Isola dei Famosi, venendo eliminata in semifinale alla sua seconda occasione.

Nina Moric, cambio look drastico

La Moric è stata un’icona di bellezza dall’inizio degli anni duemila sino ad oggi. La croata ha fatto innamorare gli italiani con le sue forme e con il suo viso angelico. Di recente, la modella e showgirl ha deciso di apportare un cambio look abbastanza drastico. L’ex moglie di Fabrizio Corona, infatti, ha pubblicato un post sul suo account Instagram, lasciando a bocca aperta i fan. La Moric ha cambiato colore di capelli, passando dal suo castano scuro ad un rosso molto acceso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

L’autore di questo cambio look molto drastico ovviamente è stato Federico Fashion Style, famoso hairstylist. Nina Moric ha taggato il celebre parrucchiere nel suo post. Non sappiamo di preciso quale sarà il costo, ma trattandosi di Federico Fashion Style sicuramente sarà abbastanza alto. Per la Moric, però, ne sarà valsa sicuramente la pena.