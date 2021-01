Chiara Nasti, intervistata da Gabriele Parpiglia, si è lasciata andare ad una confessione choc: ecco cos’è successo al ritorno in aeroporto

Chiara Nasti è una delle influencer più famose in Italia. La modella napoletana ha costruito il suo successo grazie ai social network e in particolare grazie ad Instagram. Sul popolare social network, la Nasti infatti conta oltre un milione e mezzo di seguaci. Le sue foto raggiungono sempre migliaia di like e le sue stories sono seguitissime. Anche la sorella, Angela, è una famosa influencer ed è stata anche tronista di Uomini e Donne. Chiara, invece, ha partecipato all’Isola dei Famosi, abbandonando il gioco dopo pochi giorni. La Nasti di recente è stata a Dubai per impegni di lavoro e in un’intervista ha raccontato cos’è successo al suo rientro.

Chiara Nasti, confessione choc: cos’è successo alla modella

Nei giorni scorsi, la modella e influencer Chiara Nasti è stata investita dalle polemiche perchè ha trascorso il Capodanno a Dubai. Qualcuno sui social ha infatti commentato: “Noi a casa e lei a Dubai“. La napoletana si è difesa dicendo di essere andata a Dubai per questioni lavorative e poi ha aggiunto: “A questo giro, più che criticare noi, io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni. Qui è tutto normale e tutto funziona rispettando le regole”.

Chiara Nasti è stata di recente intervistata dal giornalista Gabriele Parpiglia, al quale ha raccontato com’è stato il suo rientro in Italia. La modella e influencer si è lasciata andare ad una confessione choc: “In aeroporto non c’è stato nessun controllo. Mi hanno chiesto solo quanti soldi avevo in contanti“.