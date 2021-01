L’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta una bambina: “It’s a girl”, l’annuncio condiviso sui social.

I telespettatori di Uomini e Donne non possono non ricordarsi di lei: è stata una delle corteggiatrici più amate della trasmissione, che con la sua dolcezza è entrata nel cuore di migliaia di fan. Parliamo di Sharon Bergonzi, che nel programma di Canale 5 corteggiava il tronista Andrea Cerioli. Un’esperienza che non finì bene per la corteggiatrice: Andrea decise di non scegliere nessuno, per poi iniziare una relazione poco dopo con Valentina Rapisarda, “rivale” di Sharon nello studio di Uomini e Donne. Ma, oggi, per Sharon l’esperienza in tv fa parte completamente del passato. L’ex corteggiatrice è oggi felicemente moglie e mamma: nel 2016 ha sposato Valerio e due anni dopo è nato il piccolo Luigi. Qualche mese fa, il meraviglioso annuncio: Sharon è di nuovo in dolce attesa! E, con un tenerissimo post pubblicato qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice ha annunciato il sesso del bebé: sarà una femminuccia!

L’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta una bambina: il tenero annuncio di Sharon Bergonzi

Fiocco rosa in arrivo per la bellissima Sharon Bergonzi. Sebbene siano passati un bel po’ di anni dalla sua partecipazione ad Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è rimasta nel cuore di tantissimi fan della trasmissione, che si sono emozionati con lei nel corso della partecipazione al programma come corteggiatrice del tronista Andrea Cerioli. Fan che ancora oggi continuano a seguirla su Instagram, dove, qualche giorno fa, Sharon ha condiviso alcuni scatti dolcissimi. Un post meraviglioso, per augurare un Buon Natale a tutti e per annunciare il sesso del suo secondo bebè: “It’s a girl”, si legge sul suo pancione, dove Sharon si è fatta disegnare un enorme fiocco rosa. Un’enorme gioia per Sharon e Valerio, che si sono uniti in matrimonio nel 2016. Ecco uno degli scatti pubblicati dall’ex corteggiatrice nel post condiviso sul suo profilo di Instagram ufficiale:

Post che in poco tempo è stato invaso dai likes e i commenti dei fan, che non hanno perso tempo a fare gli auguri alla splendida coppia. Non possiamo che unirci a loro, e mandare i nostri migliori auguri di cuore a mamma Sharon e papà Valerio per la piccola in arrivo!