Laura Torrisi in ospedale, è stata operata: “Battaglia che da anni combatto”, come sta l’attrice.

“Capodanno alternativo” per Laura Torrisi, che, attraverso il suo profilo Instagram, annuncia di aver passato gli ultimi giorni in ospedale. L’attrice ha subito un intervento a causa di una battaglia che sta combattendo da anni, contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Nella didascalia del post, la Torrisi tranquillizza i fan: “Sono a casa finalmente e piano piano sto recuperando”. In seguito, il messaggio apparso sui social qualche ora fa.

Laura Torrisi ha subito un intervento a causa di una battaglia contro cui combatte da anni. Attraverso il suo profilo Instagram , l’attrice ha raccontato cosa è successo. Endometriosi e leiomioma dell’utero: “questa ennesima battaglia che da anni combattiamo“, spiega l’attrice, che nel post ringrazia medici, infermieri e chirurghi dell’ospedale in cui è stata ricoverata. Ora, però, la Torrisi è tornata a casa e come ha specificato nel post, si sta riprendendo gradatamente. All’inizio del messaggio, l’attrice riporta il dolce messaggio lasciatole dalla figlia Martina, che ha consegnato alla sua mamma alcuni dei suoi peluches, affinché le facessero compagnia nei giorni in cui sono state lontane. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Al termine del messaggio, invece, gli auguri di buon anno “Vi auguro perciç adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno!” Un post è stato invaso dai commenti e dai post di fan e commenti, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza all’attrice. Non possiamo che unirci a loro, mandando un abbraccio virtuale e tantissimi auguri di una veloce guarigione a Laura Torrisi.