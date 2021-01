Emma Marrone e Alessandra Amoroso, incredibile annuncio: è la prima volta per loro; ecco cosa hanno appena comunicato ai fan.

Sono davvero tanti gli artisti diventati famosi grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma pochi sono entrati nel cuore dei fan come loro. Parliamo di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, rispettivamente le vincitrici della ottava e della nona edizione del talent show di Canale 5, nel 2009 e nel 2010. E il trionfo nella trasmissione è stato solo l’inizio di una carriera ricca di successi per le due cantanti, entrambe pugliesi, legate da una forte amicizia, oltre che dall’amore per la musica. E proprio da questa passione in comune è nata una sorpresa di cui Emma ed Alessandra hanno appena parlato ai fan! L’annuncio ufficiale è apparso sui profili social delle cantanti proprio poco fa: i followers sono impazziti di gioia. Scopriamo di cosa si tratta!

Emma Marrone e Alessandra Amoroso, incredibile annuncio: il 15 gennaio uscirà il loro primo duetto

Non era mai accaduto prima, ma i fan di entrambe non vedevano l’ora: Emma Marrone ed Alessandra Amoroso hanno appena annunciato l’uscita del loro primo duetto! Si chiama “Pezzo di cuore” il brano delle due amatissime artiste, che uscirà il prossimo 15 gennaio. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, le due cantanti hanno spiegato come è nato il singolo. È stata Emma, mentre lavorava al brano con Dario Faini, ad avere la sensazione che la canzone rendesse meglio come conversazione tra due donne che si vogliono bene. Da lì, la scelta di Alessandra, che ha spiegato: “In realtà mi ha detto “Ti sto inviando un brano, tu canti questa parte e io quest’altra” e poi ha chiuso la chiamata”. L’annuncio ufficiale è arrivato anche attraverso i social di entrambe le artiste, ecco il post di Emma:

Ed ecco invece l’annuncio apparso sul profilo della Amoroso:

Entrambi i post sono stati letteralmente presi d’assalto dai fan, che non hanno trattenuto la gioia. Una valanga di likes e commenti per la coppia, che ha deciso di fare un regalo davvero speciale ai fan, che seguono entrambe da ormai più di dieci anni.

Non ci resta che attendere il 15 gennaio per ascoltare il brano: l’attesa è davvero tanta!