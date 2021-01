Gerry Scotti è diventato nonno: stando a questa incredibile indiscrezione sembrerebbe che sia nata la sua prima nipotina, i dettagli.

Era la notizia che tutti noi aspettavamo con ansia: Gerry Scotti è diventato nonno. Ebbene si, avete letto proprio bene: il famoso conduttore televisiva ha visto nascere la sua prima nipotina. A darne l’annuncio a sorpresa, sia chiaro, è stato il profilo social ufficiale del settimanale ‘Gente’. E, com’è giusto che sia, immediatamente è arrivata la reazione della colonna portante di numerosi programmi televisivi. Fino a questo momento, c’è da ammetterlo, nessuno sapeva nulla. Certo, in una sua recente intervista a ‘Verissimo’, il buon Scotti aveva raccontato a Silvia Toffanin di stare vivendo una gioia davvero immensa. Eppure, almeno fino a poco tempo fa, non sapevamo affatto che il simpaticissimo fosse diventato nonno. Un momento davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, diciamoci la verità, sappiamo tutti le settimane drammatiche che il conduttore televisivo ha dovuto vivere a causa del Covid. Quindi, l’arrivo della nipotina è, senza alcun dubbio, un momento davvero da incorniciare. Ecco, ma siete curiosi di conoscere tutti i dettagli? Scopriamo insieme ogni cosa.

Gerry Scotti è diventato nonno, splendido annuncio a sorpresa: la notizia tanto attesa

Insieme a tutti i Vip di cui, in un nostro recente articolo, vi abbiamo raccontato i momenti imperdibili nel 2020, si aggiunge anche Gerry Scotti. Certo, il famoso conduttore nei mesi scorsi non ha vissuto un periodo molto facile per via del Coronavirus, lo sappiamo benissimo. Eppure, stando a quanto si apprende da questo annuncio a sorpresa dato dal settimanale ‘Gente’, sembrerebbe che si sia concluso nei migliori dei modi. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. E, tra l’altro, l’abbiamo anticipata anche poco fa. Da quanto si apprende da questo ultimo post condiviso sulla pagina social ufficiale del famoso settimanale, sembrerebbe proprio che il famoso conduttore sia diventato nonno. Si, è proprio così. È nata la prima figlio di Edoardo, primogenito del buon Scotti, e della sua compagna. Fiocco rosa in casa Scotti, quindi. E il nonno, com’è giusto che sia, non può fare a meno di esserne felice. ‘La piccola, nata il 15 dicembre, è frutto dell’amore tra Edoardo, figlio del conduttore, e la moglie Ginevra’, recita il messaggio scritto a corredo di uno scatto del famoso conduttore televisivo. Ecco, ma sapete come si chiama la piccola Scotti? Si chiama proprio Virginia. Avete letto proprio bene, si! La primogenita di Edoardo Scotti e della sua compagna Ginevra si chiama proprio Virginia.

‘È bellissimo essere nonno’, ha risposto Gerry Scotti al post del settimanale Gente. Insomma, benvenuta piccola. Ed, ovviamente, tanti auguri ad Edoardo, la sua compagna e al buon Gerry Scotti.