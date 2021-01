Giulia De Lellis ingrassata, la modella ha preso qualche chilo: il motivo

Giulia De Lellis confessa di essere un po’ ingrassata: ecco il motivo per il quale la modella ha preso qualche chilo

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sui social network. Solo su Instagram, la modella conta circa cinque milioni di seguaci. La romana ha raggiunto il successo grazie a Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La De Lellis ha partecipato nelle vesti di corteggiatrice ed è riuscita a conquistare il cuore del tronista Andrea Damante, uscendo con lui dal programma. La loro storia ha fatto appassionare migliaia e migliaia di italiani, ma non c’è stato il lieto fine. Giulia e Andrea, infatti, dopo lunghi tira e molla, hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Oggi tra i due c’è un bel legame di amicizia e insieme condividono un piccolo cagnolino di nome Tommaso.

Giulia De Lellis ingrassata: il motivo

Oggi pomeriggio, tra le stories di Instagram, Giulia De Lellis ha confessato di essere un po’ ingrassata: “I miei jeans e i miei pantaloni mi vanno tutti piccoli, quasi non mi entrano“. La modella e influencer romana ha spiegato poi per quale motivo è ingrassata: “Da quando prendo questo farmaco per il viso mi sta facendo mettere qualche chilo“. La De Lellis, infatti, soffre di acne e con i consigli di molti esperti sta cercando di risolvere questo fastidioso problema al viso.

La modella romana ha confessato di aver notato molti miglioramenti al viso da quando sta assumendo questo nuovo farmaco, ma deve rassegnarsi ad avere qualche chilo in più sul suo peso forma: “Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata“. Auguriamo a Giulia di superare il problema al viso e di recuperare a pieno la sua forma fisica, anche se è pur sempre una bellissima ragazza.