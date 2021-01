In una loro recente intervista, Cesare Bocci e Daniela hanno svelato un incredibile retroscena sul loro primo appuntamento.

Sarà ancora una volta Cesare Bocci il protagonista indiscusso di questo Martedì che anticipa in qualche modo la fine di queste festività natalizie. In attesa, infatti, di scoprire il finale di stagione della serie televisiva ‘Fratelli Caputo’, recitata in compagnia di Nino Frassica e tantissimi altri attori strepitosi, il buon marchigiano ci accompagnerà in un altro ed imperdibile viaggio nelle bellezze della nostra terra. Completamente dedicato a Venezia e alla sua maestosità, l’appuntamento di questa sera con ‘Viaggio nella grande Bellezza’ sarà davvero imperdibile. Anche perché, diciamoci la verità, tutto ciò di cui il buon Bocci è protagonista indiscusso, riscuote un successo davvero clamoroso. Un successo che, come raccontato, non si limita alla sfera professionale e lavorativa, ma si estende fino alla sfera privata. Felicemente in coppia con Daniela Spada dal 1993, i due hanno vissuto dei momenti fantastici, ma anche momenti altrettanto drammatici. Ebbene, ma come si sono conosciuti? Stanno insieme da poco meno di trent’anni, ma com’è stato il loro primo appuntamento? L’incredibile retroscena svelato.

Cesare Bocci e Daniela Spada, il retroscena sul loro primo appuntamento: chi l’avrebbe mai detto?

In una loro intervista a ‘Domenica In’, risalente al 17 Novembre del 2019, Cesare Bocci e Daniela Spada si sono ampiamente raccontati senza peli sulla lingua. Oltre che parlare del loro primo libro, hanno ampiamente svelato un incredibile retroscena sul loro primo appuntamento. Stanno insieme da poco meno di trent’anni, come dicevamo precedentemente. Eppure, i due continuano ad essere super innamorati ed affiatati. Ebbene, ma come si sono conosciuti esattamente? A svelare ogni cosa, come detto poco fa, sono stati proprio i diretta interessati. Proprio alla bella Mara Venier, la coppia ha svelato un inedito ed incredibile retroscena sul loro primo appuntamento. Stando a quanto si apprende dal loro racconto, sembrerebbe che i due si siano conosciuti prima di andare ad una festa. In particolare, sembrerebbe che Cesare Bocci, spinto da un suo amico, si sia recato a casa della bella Spada per farle da spalla. Da lì, quindi, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto da far decidere all’attore marchigiano di andare immediatamente a vivere con lei. Da quel momento, poi, la loro vita è letteralmente cambiata. Non soltanto, infatti, subito sono andati a convivere e, quindi, a viversi a pieno, ma, durante un viaggio a Santo Domingo, hanno deciso di concepire la loro unica figlia Mia. Insomma, un racconto davvero brividi.

Un retroscena davvero incredibile, ma voi ne eravate a conoscenza?