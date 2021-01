Anticipazioni Beautiful 7 gennaio: colpo di scena nel triangolo Liam, Hope e Steffy; ecco cosa accadrà nella puntata in onda oggi.

Dopo un piccolo stop nel giorno dell’Epifania, Beautiful torna in onda oggi, giovedì 7 gennaio. E torna con una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Al centro della trama delle ultime puntate c’è ancora una volta il triangolo amoroso composto la Liam, Hope e Steffy. Hope ha pregato Liam di chiarire a Steffy, una volta per tutte, che tra loro non potrà esserci più nulla, ma il giovane Spencer sembra essere titubante. Cosa accadrà tra di loro? E ancora, clamorose novità per quanto riguarda il piano di Thomas contro le Logan. In seguito le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 7 gennaio 2021.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni Beautiful 7 gennaio: Liam non accetterà le imposizioni di Hope

Una puntata ricca di sorprese, quella di Beautiful che sarà trasmessa oggi 7 gennaio. Tra le altre cose, vedremo Shauna sempre più decisa a corteggiare Ridge. Nell’ufficio dei Forrester, i due continueranno a chiacchierare e la mamma di Flo non sembra avere intenzione di mollare la presa: a legare Shauna e Ridge è il desiderio di aiutare e supportare i propri figli, nonostante gli errori che hanno commesso. E proprio Thomas, figlio di Ridge, nel frattempo, continua a progettare il suo piano per estromettere le Logan dalla sua famiglia e, di conseguenza, dalla casa di moda: un desiderio portato avanti per tanti anni dalla nonna Stephanie ed, ora, ereditato da lui. Zoe accetterà di allearsi con lui e con Shauna, ma cosa avrà in mente il giovane Forrester? Per quanto riguarda il triangolo più famoso di Beautiful, dopo una discussione molto accesa con Steffy, Hope ha chiesto a Liam di chiarire una volta per tutte la sua posizione. Secondo la Logan, Liam deve chiaramente spiegare a Steffy che tra di loro non c’è alcun legame sentimentale ( se non quello della figlia in comune) e che nel suo cuore c’è soltanto Hope. Ma, a quanto pare, Liam non accetterà le imposizioni della giovane Logan. Che sia ancora innamorato di Steffy? Non c resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo!

Come sempre, Beautiful andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 40. Non perdetevelo!