Siamo ormai agli sgoccioli, l’acclamatissimo Festival di Sanremo tornerà tra poco per l’edizione 2021 e, secondo le ultime indiscrezioni, sono spuntati alcuni nomi femminili: tutti i dettagli.

L’evento musicale più celebre e iconico del panorama artistico italiano sta per fare il suo grande ritorno. Manca ormai pochissimo all’appuntamento con le magiche serate di Sanremo 2021 e, secondo le ultime indiscrezioni, sono spuntati alcuni nomi femminili che potrebbero accompagnare Amadeus nel corso di questa nuova avventura. Questo sarà il secondo anno per il conduttore al timone del grande evento e, negli ultimi mesi, non si è parlato d’altro. Dall’iniziale timore che l’emergenza che stiamo vivendo potesse far saltare l’intero spettacolo, alla frenetica organizzazione del pubblico, per il quale, come ovvio che sia in un momento del genere, saranno prese tutte le precauzioni per garantire la sicurezza. Quali sono i volti femminili che, forse, ammireremo nel corso di questa nuova edizione? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni.

Sanremo 2021, i volti femminili: chi potrebbero essere

Secondo quanto riportato da Fanpage, sarebbero diversi i nomi femminili che potrebbero avere la possibilità di tenerci compagnia durante il Festival. Sembrerebbe, infatti, che la Rai sarebbe interessata a Miriam Leone, Vanessa Incontrada e Matilde Gioli. Ovviamente, negli ultimi giorni, si è parlato molto anche dell’ipotesi di vedere sul palco Giovanna Civitillo, la bellissima moglie di Amadeus. Tutti i nomi citati appartengono a donne dotate di uno straordinario talento, di una grande bellezza e una classe innegabile. Inoltre, sono personaggi amatissimi dal pubblico italiano e, di certo, i telespettatori apprezzerebbero la loro presenza al Festival di Sanremo 2021. Al momento, ovviamente, non c’è ancora nessuna conferma ufficiale, si tratta di ipotesi e voci di corridoio. Per avere notizie certe occorrerà attendere un comunicato stampa ufficiale o qualche dichiarazione delle dirette interessate o del direttore artistico.

Non ci resta che attende i prossimi giorni e le conferme ufficiali. E a voi, chi piacerebbe vedere sul palco di Sanremo?