Le succulente anticipazioni di Un posto al sole, in onda oggi Giovedì 7 Gennaio su Rai 3 alle 20.45: i ricordi di Marina e Roberto, cosa succederà.

Tornerà questa sera, Giovedì 7 Gennaio, a tenere compagnia ai telespettatori l’acclamatissima e longeva soap “Un posto al sole“: le anticipazioni, cosa accadrà nel corso della puntata. Il celebre format, che nel corso della messa in onda di ieri ha raggiunto quota 5603 puntate, è il più longevo della televisione italiana. Diversamente da quanto siamo abituati a vedere, Un posto al sole non racconta solo le storie d’amore dei protagonisti, ma scava a fondo e si focalizza anche su temi molto importanti, dalle problematiche sociali e perfino episodi legati alla criminalità. L’intera soap ha avuto come punto focale il Palazzo Palladini, e i vari protagonisti si sono susseguiti nel corso delle vicende, che vedono spesso l’introduzione di nuovi personaggi e, talvolta, l’abbandono da parte di alcuni di loro.

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi 7 Gennaio

Nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, Giovedì 7 Gennaio alle 20.45, ci saranno di certo importanti vicende. Vedremo Marina, ormai prossima alla partenza con Fabrizio, ripercorrere i ricordi dei momenti più importanti della sua storia con Roberto. Stessa cosa che capiterà anche a quest’ultimo. Per Lorenzo, invece, si delinea un momento particolarmente complicato e, per questo, si rivolgerà a Filippo e Serena in cerca di aiuto. Ancora, vedremo Alex alle prese con la difficile decisione riguardo l’accettare il lavoro che la condurrebbe lontano, via da Napoli. Il suo tentativo di parlarne con Vittorio non sembrerà dare i suoi frutti e sarà necessario l’intervento di Patrizio. Occorrerà attendere questa sera per capire quali direzioni prenderanno le vite dei protagonisti. Tra Marina e Roberto sarà realmente finito tutto o ci sarà ancora una possibilità per i due? Filippo e Serena come reagiranno alla richiesta di Lorenzo? Alex deciderà di lasciare Napoli e partire alla volta di Madrid? Lo scopriremo soltanto durante l’appuntamento di oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Non ci resta che aspettare la messa in onda di oggi, 7 Gennaio, per vivere ancora le grande emozioni che Un posto al sole riesce a regalare al suo pubblico. E voi, cosa ne pensate degli ultimi avvenimenti? Ricordiamo che la soap opera andrà in onda su Rai 3.