Lutto nel mondo del cinema: è morta Marion Ramsey, la storica protagonista di Scuola di Polizia aveva 73 anni.

Si è spenta all’età di 73 anni, nella sua casa di Los Angeles, Marion Ramsey, l‘attrice che ha dato il volto all‘agente Hooks di Scuola di Polizia. Una carriera ricca di successi per la Ramsey, che, secondo quanto riporta la BBC, si era ammalata recentemente, ma non sono stati resi noti i dettagli. Il ruolo di Laverne Hooks in Scuola di Polizia l’ha resa celebre a livello internazionale, ma l’attrice, nata in Pennsyilvania nel 1947, è stata protagonista anche di tantissimi musical a Broadway, tra cui quello dedicato al pianista jazz Eubie Blake, “Eubie”. Grandissimo il dolore di fan e colleghi per la scomparsa di Marion.

Lutto nel mondo del cinema: addio a Marion Ramsey, l’agente Hooks di Scuola di Polizia è morta a 73 anni

Addio all’indimenticabile agente Hooks di Scuola di Polizia. Giovedì 7 gennaio è venuta a mancare Marion Ramsey, all’età di 73 anni. Della serie di film Scuola di Polizia, è stata senza dubbio uno dei volti più amati: dal 1984 al 1989, l’attrice ha partecipato a sei film. In Scuola di Polizia 3- Tutto da rifare, la Ramsey ha interpretato anche uni dei brani inserti nella colonna sonora del film, “Team Thing”. In tv, l’abbiamo vista in tantissime serie di successo, tra cui La Tata, i Jefferson e Beverly Hills 90210. Nel 2015 e 2016, ha lavorato con Micheal Winslow ai due film tv “Lavantula” e “2 Lava 2 Lantula”. Ed è stato proprio il famoso rumorista di Scuola di Polizia a condividere sul suo profilo Instagram un post di condoglianze per la famiglia dell’attrice. Un post che non nasconde il dolore: “Non riesco a parlare in questo momento”:

“La sua passione per la recitazione e la condivisione del suo cuore con il mondo era immensa, Marion portava con sé gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo per sempre”, ha dichiarato Roger Paul Inc alla Bbc.