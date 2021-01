Il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic sarà ospite a Sanremo per tutte le serate previste, scopriamo a quanto ammonta il suo cachet.

La star del calcio Zlatan Ibrahimovic è stato scelto come ospite fisso per la 71° edizione del seguitissimo Festival di Sanremo, in onda questa volta dal 2 al 6 marzo (slittato dal consueto appuntamento a febbraio). Ogni sera per le cinque puntate previste, Zlatan affiancherà il direttore artistico Amadeus, arrivato alla seconda conduzione, e il suo co-conduttore Rosario Fiorello. La kermesse ligure è un appuntamento che tutti gli italiani aspettano con trepidazione fin dalle prime edizioni, momento di svago e unione per tutti. Il calciatore avrà, nell’edizione di quest’anno, un ruolo di punta e riceverà un cachet degno dei suoi titoli calcistici. Siete curiosi di scoprirlo anche voi? Vi illustreremo ogni cosa. Vi anticipiamo: sarà una cifra da urlo.

Ibrahimovic a Sanremo, quanto guadagnerà? Il suo cachet

E’ stata dichiarata il cachet che Zlatan Ibrahimovic riceverà per la sua presenza fissa al Festival di Sanremo. La cifra sarà la stessa per tutti gli ospiti fissi, così come per Rosario Fiorello. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che ogni sera percepirà 50mila euro per il suo ruolo di ospite. Per un totale, quindi, di 250mila euro se dovesse partecipare ovviamente a tutte le sere. Sorge spontaneo allora un dubbio: dal 2 al 6 marzo il Campionato di Serie A andrà regolarmente in azione. Ci saranno problemi per Ibra? Dovrà rinunciare alla partecipazione al Festival più amato tra tutti? Il Milan dovrebbe affrontare proprio l’Udinese nella settimana del 3 marzo, ma ci pensa il direttore artistico a fare chiarezza e a placare gli animi. Amadeus ha confermato che Ibra sarà presente a tutte le serate sanremesi e non mancherà ai suoi impegni lavorativi nelle fila del Milan. A questo punto, dobbiamo solo capire come.

Si preannuncia un Festival ricco di colpi di scena. Dopo la presentazione dei big in gara e le anticipazioni per chi lavorerà fianco a fianco ad Amadeus e Fiorello, l’edizione 2021 si prospetta carica di energia. Ci aspettiamo ovviamente la presenza femminile che arricchirà la conduzione tutta al maschile.