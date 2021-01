Chi è Sara D’Amario, l’attrice che interpreta Patrizia in Fratelli Caputo: l’abbiamo vista tantissime volte in tv, ricordate in quale fiction?

Nino Frassica e Cesare Bocci sono tornati in tv con una mini serie che ha attirato l’attenzione di tutti! ‘Fratelli Caputo’ racconta la storia di due uomini che non si conoscono, non si sono mai visti, eppure condividono il cognome. I due sono fratellastri, entrambi figli del sindaco di Roccatella. I due si fronteggiano come candidati alla poltrona di sindaco del paesino siciliano: i guai sono assicurati e le risate garantite! Nel cast è presente anche Sara D’Amario: la donna interpreta la moglie di Alberto Caputo (Cesare Bocci), Patrizia. Conoscete la famosa attrice? Vi sveliamo qualche dettaglio su lei, sulla sua carriera…

Fratelli Capone, chi è Sara D’Amario: l’abbiamo vista in una famosissima soap opera

Sara D’Amario interpreta Patrizia in ‘Fratelli Caputo’: parliamo di un’attrice di teatro, di cinema e di televisione. La classe ’72 ha vissuto per un breve periodo a New York, precisamente nel 2004. Ha preso parte al suo primo film, ‘Casomai’, diretto da Alessandro D’Alatri, ha recitato poi nella fiction Le stagioni del cuore. E’ diventata famosa al pubblico televisivo per la partecipazione alla soap opera ‘Vivere‘, dove dal 2005 al 2007 ha interpretato il ruolo di Claudia Pisani. Ha recitato sul grande schermo con ‘Colpo d’occhio’, ‘Caos calmo’, ‘Il cosmo sul comò’: è poi tornata sul piccolo schermo per recitare in ‘Distretto di polizia 8’ e ‘Cento Vetrine’.

Sara D’Amario ha recitato con Aldo Giovanni e Giacomo in La Banda dei Babbi Natale. Dal 2007 l’attrice tiene laboratori di teatro.

Vita privata

La D’Amario ha una sorella di nome Carla che fa l’insegnante. Sara è da molto tempo legata sentimentalmnete a Francoi Xavier Frantz, regista e produttore francese con il quale collabora in progetti teatrali. Dalla loro unione è nata Venice nel 2009. La famiglia vive a Torino.