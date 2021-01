C’è Posta per Te ritorna con la prima puntata il 9 gennaio, ma vi ricordate in che anno fu trasmesso la prima volta? I dettagli.

C’è Posta per Te, il programma di punta di Canale 5, ne ha fatta di strada dalla prima puntata del 2000. Moltissime storie, famiglie, ospiti di successo hanno attraversato quello studio e hanno raccontato a cuore aperto le loro storie e i loro sentimenti. Ma conoscete invece la storia del programma? Quando è andata in onda la prima puntata? L’idea che tanti anni fa ha avuto Maria De Filippi? Bene, le domande sono tante ma procediamo con ordine. Ecco la storia del programma di Maria De Filippi.

Seguici sulla nostra pagina Instagram -> clicca qui

C’è Posta per Te, la storia dagli inizi dalla prima puntata

Lo sapevate che C’è Posta per Te è il reality show più longevo della storia italiana? La prima puntata è andata in onda il 12 gennaio 2000, 21 anni fa. Con la puntata di sabato 9 gennaio si darà ufficialmente il via alla 24° edizione. Le ultime 23 sono state di successo e la 24° non sarà da meno. Il programma nasce da un’idea della conduttrice Maria De Filippi insieme ad Alberto Silvestri, i due sono anche autori del programma insieme a Franca Di Gangi e Salvatore De Pasquale. Dal 2000 ha sempre avuto ascolti altissimi e si è mantenuto come spettacolo di punta di Mediaset. Addirittura, nelle prime edizioni ci sono state doppie edizioni di messe in onda. Il format del programma, come tutti voi sapete, è semplice. Si tratta di raccontare delle storie, di invitare delle persone tramite delle lettere e vedere se il contenuto di queste lettere e le sue conseguenze viene accettato. Dall’idea delle lettere e della posta nasce il nome del programma e della famosa frase C’è Posta per Te.

I famosi postini

Tutto il programma ruota intorno al concetto della posta e dei suoi famosi postini. Tanti tra personaggi conosciuti nel mondo della televisione italiana hanno lavorato proprio come postini per Maria De Filippi. Due dei postini attuali, Gianfranco Apicerno e Andrea Offredi, hanno iniziato la loro carriera televisiva in un altro salotto di Maria: Uomini e Donne. Anche Raffaella Mennoia, autrice di U&D, dal 2001 al 2014 ha svolto proprio il ruolo della postina. Quest’anno ad affiancare Gianfranco e Andrea, ci saranno come sempre gli storici Maurizio Zamboni e Marcello Mordino e in più Chiara Carcano. Volete sapere un’altra curiosità? Nel 2017 Poste Italiane ha fatto da sponsor ufficiale del programma, così facendo i postini diventarono ufficiali. Le divise sono quelle delle poste, la bici è diventata gialla (colore di Poste Italiane) e anche la busta da consegnare e ovviamente da accettare è diventata del colore ufficiale.

La prossima stagione di C’è Posta per Te vi aspetta da sabato 9 gennaio, in prima serata su Canale 5.