Il vincitore di Ballando con le stelle, Gilles Rocca, in uno scatto di molti anni fa con la fidanzata: stenterete a riconoscerlo.

Gilles Rocca è ormai diventato un vero e proprio simbolo di bellezza e fascino maschile: l’attore romano, la cui popolarità ha subito un’impennata grazie alla lite tra Bugo e Morgan sul palco dello scorso Festival di Sanremo, piace e anche tanto, ma non solo per il suo aspetto estetico. In questo ultimo anno Gilles ha avuto occasione di dimostrare anche altre doti che hanno conquistato il pubblico: garbo, simpatia, educazione e un inaspettato talento nel ballo, il che di certo non guasta alla completezza di un artista. Il suo trionfo a Ballando con le stelle è stato super meritato e siamo sicuri che Gilles ha ancora tanto da dimostrare. Prima che arrivasse la grande notorietà, questo brillante 37enne romano aveva già lavorato come attore in varie fiction e la sua carriera sembra adesso aver spiccato il volo. Fidanzato da tanti anni con l’attrice mantovana Miriam Galanti, i due formano una coppia davvero molto unita. Proprio a testimonianza della solidità del loro rapporto, in queste ore Gilles ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram degli scatti risalenti a molti anni fa, 12 per la precisione. Entrambi erano all’epoca molto giovani, ma ciò che colpisce particolarmente è il cambiamento di look di lui. Scopriamo perché.

Gilles Rocca, su Instagram la foto di 12 anni fa: che cambiamento!

Molto attivo sui social, Rocca ha pubblicato ieri alcune foto dell’inizio della storia con Miriam per celebrare i primi dodici anni trascorsi insieme. L’attore ha dedicato parole bellissime alla sua donna: “Insieme siamo più forti di qualunque cosa, insieme tutto è più bello…mi hai regalato anni indimenticabili”, si legge nel post. Ma avete notato il look di Gilles, completamente diverso da quello di oggi? Nella foto appare senza barba, sua caratteristica peculiare, il che gli dava un’aria forse un po’ meno matura. Certo è che anche allora era comunque bellissimo.

E voi come preferite Gilles? Con o senza barba?