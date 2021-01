In questo articolo vi parliamo di Joseph Capriati, dj accoltellato dal padre: ecco la sua età, il patrimonio e le condizioni

Joseph Capriati è stato accoltellato dal padre questa mattina a Caserta. L’uomo, di 66 anni, avrebbe colpito il figlio con un coltello da cucina. La lite, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe coinvolto anche altri familiari dell’artista. Il genitore è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Caserta con l’accusa di tentato omicidio, mentre il figlio è ricoverato in gravi condizioni.

Chi è Joseph Capriati

Giuseppe Capriati nasce a Caserta il 25 luglio del 1987. Inizia la carriera a 11 anni nella città natale, suonando come dj resident in alcuni club con lo pseudonimo di “Prince J”. In seguito, poi, ha utilizzato il nome con il quale ha avuto successo “Joseph Capriati”. Raggiunge l’apice del successo nel 2007 con l’arrivo delle prime produzioni di successo, tra cui “Microbiotik” e “C’est la Vie”. Una figura mentore nella carriera di Capriati è stata Rino Cerrone, con il quale insieme a Markantonio ha collaborato fin dal primo giorno. Ha pubblicato tantissimi EP, tutti di gran successo. È stato protagonista, nel 2013, di un lungo tour negli USA che lo vede esibirsi in numerose città tra cui: New York, Los Angeles, Washington DC, Miami, San Francisco. Sempre negli Usa, il 18 Novembre del 2017 Capriati ha suonato senza interruzioni per 25 ore e 30 minuti in un club di Miami, raggiungendo il proprio record personale e record totale su Miami. Oltre agli States, il deejay si è esibito spesso ad Ibiza in diversi club di successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joseph Capriati (@josephcapriati)

Joseph Capriati è uno dei deejay più conosciuti al mondo. Esibendosi interrottamente dall’età di undici anni in diversi club, alcuni anche molto prestigiosi, l’artista avrà accumulato un patrimonio inestimabile. Ad oggi, infatti, non sappiamo quanto guadagni con precisione il dj, ma è sicuramente tra gli artisti più ricchi del pianeta.