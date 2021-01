Amici, chi è Ibla: età, origini e sapete qual è il suo vero nome?

In questo articolo vi parliamo di Ibla, allieva di Amici 2021: ecco la sua età, le origini e il suo vero nome

La ventesima edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi, è ormai entrata nel vivo. La trasmissione va in onda ogni sabato su Canale 5 e in daytime tutti i giorni su Canale 5 e Italia Uno. La scuola quest’anno è composta da: Leonardo Lamacchia, Raffaele, Federica La Rocca, Arianna Gianfelici, Evandro, Aka 7even, Sangiovanni, Martina Miliddi, Giulia, Riccardo Guarnaccia, Samuele Barbetta, Giulio Musca (sostituito da Deddy), Letizia Bertoldi (sostituita da Enula) e Rosa di Grazia. Nella puntata andata in onda sabato pomeriggio ci sono stati due nuovi ingressi. Kika e Riccardo, infatti, hanno perso la loro sfida e al loro posto sono entrati Ibla e Alessandro. Gli allievi continuano la loro corsa verso il serale. Tra loro potrebbe nascondersi il vincitore della ventesima edizione del talent show.

Amici, chi è Ibla

Ibla è la nuova allieva della ventesima edizione del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La cantante ha vinto la sfida contro ben tre allievi di Arisa. Il giudice chiamato dalla produzione ha deciso di darle un banco a discapito di Kika. La nuova cantante della scuola più famosa d’Italia è stata voluta fortemente da Rudy Zerbi, che già la conosceva artisticamente. Zerbi ha vinto la sua scommessa e adesso l’artista potrà tentare la corsa verso il serale. La cantante, all’anagrafe Claudia Iacono, ha 22 anni ed è nata a Porto Empedocle, in Sicilia. Pochi mesi fa ha trionfato a Radio Deejay, vincendo un trofeo indetto per i giovani talenti a Riccione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I B L A (@ibla_____)

Ibla ha conquistato il pubblico di Amici e il giudice della sfida con il suo inedito, Libertad. La cantante è già abbastanza seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta già 8 mila seguaci. Proprio sul popolare social network, l’artista ha pubblicato un post dopo la sua ammissione al talent show di Maria De Filippi: “Ringrazio la vita per questo enorme regalo e ringrazio voi per tutto il sostegno e l’enorme energia che mi state trasmettendo”.