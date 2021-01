Lutto per la famiglia Bush: la sorella dell’ex Presidente degli Stati Uniti D’America, Nancy Bush, si è spenta all’età di 94 anni.

E’ da poco arrivata una triste notizia che riguarda la famiglia Bush. E’ morta all’età di 94 anni Nancy Bush, la sorella dell’ex Presidente degli Stati Uniti D’America, George Bush. La donna è deceduta a causa di complicazioni del Covid-19: si trovava in una struttura del Massachussetts, ricoverata quando il suo cuore ha smesso di battere. A dare la notizia è la George & Barbara Bush Foundation attraverso il canale Twitter:

We are sad to share that President Bush’s beloved sister, Nancy Bush Ellis, has passed away. Our condolences and prayers are with the Ellis and Bush families as we remember a remarkable woman who brought joy and light to the world.

https://t.co/RnjRVVbBFT — George & Barbara Bush Foundation (@BushFdn) January 10, 2021

“Siamo tristi di far sapere che l’amata sorella del Presidente Bush, Nancy Bush Ellis, è morta. Le nostre condoglianze e preghiere vanno alle famiglie Ellis e Bush mentre ricordiamo una donna straordinaria che ha portato gioia e luce nel mondo” è quanto si legge su Twitter.

Addio Nancy Bush, sorella dell’ex Presidente: l’attivista si è spenta all’età di 94 anni

Nancy Bush Ellis si è spenta oggi, 10 gennaio 2021, all’età di 94 anni in seguito a complicanze legate al Covid-19. Il New York Times, portale statunitense, fa sapere che è il figlio Alexander Ellis a rendere pubbliche le cause della morte. La donna è stata ricoverata il 30 dicembre con febbre: era positiva al Coronavirus. La sua salute è peggiorata giorno dopo giorno.

Il sito online americano la ricorda come una donna intelligente, atletica ed estroversa: Nancy Bush Ellis è stata una democratica liberale per decenni, ha promosso cause ambientali ed anti-povertà. Ha raccolto fondi per la NAACP ed è stata a capo della sezione del New England del NAACP Legal Defense and Educational Fund. Ha fatto anche parte del consiglio di amministrazione di Pact, che combatte la povertà in tutto il mondo. Nata a Milton, Massachussets, nel 1926, Nancy Walker Bush Ellis si è spenta oggi, 10 gennaio 2021, all’età di 94 anni.