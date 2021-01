Enrico Mentana ha pubblicato uno scatto di sé 34 anni fa in compagnia di Lilli Gruber: il nuovo post del personaggio televisivo ha lasciato tutti di stucco! Date un’occhiata: tutti hanno notato un particolare!

Giornalista, autore televisivo e conduttore: Enrico Mentana è uno dei personaggi della televisione italiana più famosi ed apprezzati. E’ il fondatore del TG5 di cui è stato anche direttore dal ’92 al 2004. E’ il direttore, dal 2010, del TG La7 e dal 2018 è a capo di Open, un giornale online. Enrico Mentana è nato nel ’55 a Milano: ha esordito nel mondo del giornalismo nell’80, quando venne assunto alla Rai nella redazione Esteri del TG1. Divenne in poco tempo conduttore del TG1 e redattore capo di Speciale TG1. Proprio in quegli anni si trovò a Venezia, in diretta con Lilli Gruber: il noto personaggio televisivo ha ‘ripescato’ questo ricordo e l’ha pubblicato sui suoi canali social. Curiosi di vedere il conduttore televisivo 34 anni fa? Date un’occhiata.

Enrico Mentana, spunta una foto ricordo: “34 anni fa, un reperto sepolto nelle comete”

Enrico Mentana sul suo canale Instagram ha deciso di pubblicare un ‘reperto’, come descritto da lui, che risale a 34 anni fa. Si trova in collegamento per la Rai insieme a Lilli Gruber: la foto del passato ha lasciato tutti sbalorditi.

Enrico Mentana scrive: “Trentaquattro anni fa, a Venezia in diretta con Lilli Gruber, l’unica volta che abbiamo condotto un programma insieme. Un guanto per uno… Un reperto sepolto nelle comete che Rai e riproposto oggi a DaNoiaRuotaLibera“. Sono tantissimi gli utenti Instagram che hanno lasciato un commento: “Bellissima coppia”, “Fantastici” sono alcuni dei complimenti che si leggono sotto il post. Tutti hanno notato che avevano la stessa capigliatura: entrambi hanno i capelli ricci! Il particolare non è sfuggito a nessuno.