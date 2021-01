Gessica Notaro è una tra le tante vittime di aggressione da parte del proprio uomo: in un post su Instagram, la foto del dramma vissuto.

Una storia agghiacciante quella di Gessica Notaro, come ce ne sono, purtroppo, tantissime: il suo ex fidanzato, Edson Tavares, colui che diceva di amarla ha tentato di distruggerle la vita nel modo più vile possibile. Le ha sfigurato il volto con l’acido, un atto terribile, a cui non tutte avrebbero la forza di reagire come ha fatto l’ex Miss Romagna. Mentre tornava a casa della madre dopo una serata trascorsa a cena con il suo fidanzato, Eddy le si è avvicinò con in mano una bottiglia di plastica che improvvisamente le rovesciò in faccia. La ragazza, all’epoca dei fatti ventottenne, iniziò a sentire il viso bruciare. Il tempo di rendersi conto di quello che stava accadendo e trovare la forza di gridare al citofono a sua madre: “Aiutami, Eddy mi ha tirato l’acido”.

Gessica Notaro, il gesto inaspettato: la foto del dramma

Dopo una lunga battaglia in tribunale, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quindici anni di carcere per Jorge Edson Tavares, accusato di essere l’autore della gravissima lesione subita nel 2017 dalla modella. Il ricorso presentato dagli avvocati del 32enne capoverdiano è stato quindi respinto e l’uomo è stato condannato, non solo al carcere ma anche all’espulsione. Oggi Gessica, con una forza incredibile, sembra voler abbracciare una nuova vita, cercando di lasciarsi alle spalle, per quanto possibile, il dramma che l’ha colpita. Su Instagram la donna ha condiviso la foto di tre anni fa del suo volto colpito dall’acido e accanto all’immagine una sua foto di oggi, sorridente. “4 anni fa il dolore, oggi la felicità”, si legge sotto al post, come a voler dare il benvenuto ad una nuova pagina della sua vita.

Complimenti a Gessica, una donna dalla forza rara, a cui facciamo i nostri migliori auguri di una vita meravigliosa.