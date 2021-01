Chi è questa ex amatissima vincitrice del GF Vip bambina? In questa foto è insieme a suo fratello, siete riusciti a riconoscerla? I dettagli.

Siete riusciti a riconoscere questa deliziosa bambina in compagnia di suo fratello? Diciamo la verità: è praticamente impossibile non riconoscerla. Anche perché, vi assicuriamo, se da piccola era bellissima, da giovanissima donna è davvero stratosferica. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vogliamo incuriosirvi ancora di più. E svelarvi qualche piccolo indizio. Insomma, come se fosse una vera e propria caccia al tesoro. Siete d’accordo? Bene. Pronti, partenza e via. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto tantissimi anni fa. Quando, proprio per la sua immensa bellezza, la giovanissima donna si è fatta ammirare ed apprezzare in un noto programma televisivo. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Non soltanto è diventata la regina di Instagram, ma ha anche preso parte a ben due reality. La sua ultima partecipazione risale a qualche mese fa. E, pensate, è riuscita anche ad aggiudicarsi la vittoria. Ebbene si. Stiamo parlando proprio dell’ex vincitrice del GF Vip.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chi è questa ex vincitrice del GF Vip da bambina? Impossibile non riconoscerla

Diteci la verità: è davvero facile riconoscere questa bellissima bambina, vero? In effetti, vi abbiamo dato talmente di quegli indizi che, adesso, non si può fare a meno di riconoscerla. Ebbene, ma di chi stiamo parlando esattamente? Proprio di lei: Paola Di Benedetto. Si, avete letto proprio bene. È proprio l’ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello Vip ad essere raffigurata in questa foto del passato in compagnia del suo passato. Proprio in occasione del compleanno di suo fratello, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin non ha potuto fare a meno di riproporre questo incredibile scatto da bambini. Un tuffo nel passato, quindi. E che, diciamoci la verità, è sempre emozionante e divertente.

Ma voi avreste mai detto che fosse lei?