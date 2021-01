La figlia di Jovanotti, Teresa Cherubini, ha sconfitto il tumore: di seguito vi riportiamo lo splendido annuncio

Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, è uno dei cantanti più amati della musica italiana. Diventa famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto. Dalla primi successi con l’hip hop, Jovanotti ben presto si avvicina gradualmente al modello della world music, sempre interpretata in chiave hip hop e funky. I testi dei suoi brani nel corso degli anni toccano temi sempre più personali.

Riguardo alla sua vita privata, dopo aver avuto una relazione con Rosita Celentano – sua partner anche nel videoclip de La mia moto – il 6 settembre 2008 ha sposato a Cortona, nella chiesa di Santa Maria Nuova, Francesca Valiani. I due si sono conosciuti grazie alla sorella Anna, di cui era amica. A Francesca ha dedicato lo splendido brano A te. I due hanno avuto una figlia, Teresa Lucia, nata il 13 dicembre 1998, alla quale il cantautore ha dedicato la canzone Per te.

Jovanotti, la figlia Teresa sconfigge il tumore

Teresa Cherubini è nata il 13 dicembre del 1998 dalla relazione tra il cantautore Jovanotti e la sua compagna Francesca Valiani. La ragazza adesso ha ventidue anni e anche lei, come il padre, è un’artista. Teresa, infatti, ama disegnare e, a vedere dalle pic pubblicate sui social network, è veramente brava.

Oggi, però, Teresa non ha pubblicato un disegno – come di consueto – ma una foto significativa, che sicuramente le resterà impressa nella mente. La figlia del cantautore mostra i muscoli e racconta ai suoi seguaci su Instagram cosa ha tenuto in serbo in questi lunghi mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terry Cherubini (@terrywho_cartoons)

“Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico” – inizia così il lungo post pubblicato dalla figlia di Jovanotti su Instagram – “Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe […] A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si é ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio”. Teresa Cherubini racconta di aver fatto sei mesi di chemioterapia e adesso può finalmente dire di aver sconfitto la grave malattia: “La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.