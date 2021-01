Elettra Lamborghini, confessione sui social: “Ho un dolore assurdo”

Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una confessione sui suoi canali social: “Ho un dolore assurdo”, ecco cos’è successo

Elettra Lamborghini è la figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di automobili. La cantante è nata il 17 maggio del 1994 a Bologna ed ha tre sorelle ed un fratello. È una delle artiste più seguite in Italia ed ha un buon seguito anche all’estero. Il suo successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto una hit mondiale, ed è proseguito poi con le partecipazioni ai programmi televisivi girati negli altri paesi. Il suo primo album si intitola Tweerking Queen ed ha avuto un discreto successo. Ha partecipato, inoltre, alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). La Lamborghini è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di cinque milioni di seguaci.

Elettra Lamborghini, la confessione sui social

La Lamborghini, durante una sessione di stories sul popolare social network, si è lasciata andare ad una confessione che ha messo in apprensione i suoi fan. La cantante, infatti, ha dichiarato di avere un dolore molto strano che le prende la schiena e le ginocchia: “È tipo come se sentissi le ossa delle mie gambe deboli“. La rampolla della ricca famiglia ha poi dichiarato di essersene accorta mentre sciava insieme al marito, Afrojack.

La cantante è legata sentimentalmente a Nick va de Wall, meglio conosciuto come Afrojack, dj di origini olandesi. La loro relazione è stata ufficializzata il 25 dicembre del 2019 e dopo circa un anno sono convolati a nozze. La cerimonia è stata molto riservata ed è stata celebrata in piena pandemia. Il virus, infatti, non ha fermato la coppia, che ha voluto coronare il proprio sogno. Dopo il matrimonio, Elettra e Nick si stanno godendo la loro felicità e di recente sono stati in vacanza a Dubai.