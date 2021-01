GF Vip, colpo di scena in giardino: fuori dalla casa urlano del prolungamento, la reazione shock di alcuni vip, che hanno sentito tutto.

Proseguono le avventure dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto alla sua quinta edizione, che sta durando più del previsto! Inizialmente, infatti, il programma sarebbe dovuto terminare a inizio dicembre, ma è stato prolungato fino agli inizi di febbraio. Di recente, però, è spuntata una nuova decisione, che sembra essere quasi ufficiale: il GF Vip non terminerà l’8 febbraio ma il 26. Un ulteriore prolungamento di cui, però, i concorrenti non sono ancora a conoscenza. O quasi! Poco fa, infatti, è accaduto qualcosa di incredibile: qualcuno si è recato fuori dalla casa e ha ‘spoilerato’ la data finale del 26 febbraio. In giardino, in quel momento, c’erano Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Ecco come hanno reagito e cosa è accaduto subito dopo.

Il GF Vip finisce il 26 febbraio e non ‘8 febbraio, come i concorrenti pensano. O almeno alcuni di loro! Si, perché poco fa, fuori dalla casa di Cinecittà, alcune urla hanno spoilerato la verità. In giardino però c’erano soltanto Giulia, Maria Teresa e Pierpaolo. Quest’ultimo, in particolare, è rimasto completamente senza parole alla notizia. Diamo un’occhiata al video di quel momento, diventato in pochi minuti virale sui social:

🚨🚨 Fuori urlano che il programma finisce il 26 febbraio. Non è un’esercitazione. Ripeto, non è un’esercitazione #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2Vje2kPwos — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 16, 2021

Eh si, pare chiaro che i tre vipponi abbiano capito chiaramente le parole urlate nel megafono. Nonostante questo, però, i concorrenti non hanno detto nulla al resto dei coinquilini. Il motivo non è chiaro, ma, subito dopo questo momento, i vip sono stati chiamati in confessionale. Le ipotesi dei fan sono due: o ai tre vip è stato detto di non riferire nulla al resto dei concorrenti, o la notizia del prolungamento è stata “smentita”, nonostante sia praticamente vera. Insomma, un colpo di scena che nessuno si aspettava!

Cosa accadrà nelle prossime ore? Pierpaolo, Giulia e Maria Teresa riusciranno a mantenere il segreto? Staremo a vedere. Nel frattempo, resta da capire quando Alfonso Signorini comunicherà la notizia ufficialmente ai concorrenti nella casa. Potrebbe accadere già nel corso della prossima puntata, in onda lunedì sera su Canale 5. Una puntata che si preannuncia ricca di sorprese, da non perdere. Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5, stay tuned!