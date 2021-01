In questo scatto era solo una bellissima bimba, oggi è una splendida e famosissima attrice, tra le più apprezzate del panorama internazionale: la riconoscete?

In questa foto era solo una bellissima bimba, oggi è una splendida attrice, famosissima e tra le più apprezzate del panorama internazionale: riuscite a capire di chi si tratta? Parliamo di una interprete davvero eccezionale, che ha raggiunto la fama negli anni duemila prendendo parte ad una serie televisiva diventata un vero cult. Agli inizi della sua carriera ha inoltre partecipato a due puntate della serie iconica “Beverly Hills 90210”. Considerata una delle donne più belle del mondo, l’abbiamo ammirata in ruoli sempre diversi e importanti, di genere vario, dalla commedia al thriller. Ha un profilo Instagram seguito da quasi diciannove milioni di follower ed è anche una talentuosa e brillante imprenditrice. Allora, avete capito chi è?

I suoi lineamenti sono inconfondibili, la sua bellezza incredibile era evidente già da piccolissima: in questo scatto, infatti, ha solo nove anni. La stessa attrice l’ha condivisa sui social un po’ di tempo fa, catturando l’ammirazione dei fan. Si tratta della meravigliosa Jessica Alba! La splendida interprete che ha raggiunto la fama con “Dark Angel” ed è stata poi consacrata alla celebrità da pellicole come “Honey” e “Sin City”. Da non dimenticare, ovviamente, la sua interpretazione ne i “Fantastici 4” uno dei film più amati dal pubblico che ha avuto anche un fortunato sequel. Jessica Alba è nata a Pomona nel 1981 e la sua infanzia è stata un po’ ‘isolata’ a causa di alcuni problemi di salute. Problemi che si sono risolti quando si è trasferita in California con la famiglia. Oggi, oltre ad essere considerata una delle donne più belle del mondo, è anche una delle attrici più amate di Hollywood. L’avevate riconosciuta?

La talentuosa Jessica Alba era un vero splendore già da piccolissima, siamo certi che sarete d’accordo anche voi!