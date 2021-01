Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? Spunta un altro indizio sui social: i due potrebbero aver trascorso una notte d’amore a Napoli

L’anno si è aperto con una notizia di cronaca rosa clamorosa: la nota conduttrice televisiva Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman si starebbero frequentando. I due sono stati pizzicati insieme e le foto sono finite su alcuni settimanali di gossip. La notizia ha così fatto il giro del web, finendo sulla bocca di tutti. I due, però, non si sono ancora espressi. Diletta ha da poco chiuso la storia d’amore con Daniele Scardina, pugile e concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Can, invece, è single, anche se i fan di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, soap opera in onda su Canale 5, lo vorrebbero accanto ad Ozge Gurel, attrice turca e protagonista della famosa soap opera.

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme?

Oltre che cercare fortuna in Italia, Can Yaman pare abbia trovato anche l’amore. L’attore turco, protagonista con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, è stato pizzicato insieme a Diletta Leotta, conduttrice televisiva e volto di Dazn. Secondo alcuni settimanali di cronaca rosa, i due starebbero insieme. Diletta e Can, però, non si sbilanciano, anzi, si chiudono in un rigoroso silenzio. Sui social, però, lasciano partire qualche indizio. Oggi, ad esempio, la Leotta era a Napoli per seguire il match tra gli azzurri e la Fiorentina. Questa mattina ha pubblicato una foto e una canzone. Lo stesso brano è stato pubblicato nelle stories di Instagram dall’attore turco.

I due potrebbero aver trascorso la notte insieme a Napoli, cullati dall’atmosfera che solo la città partenopea sa regalare. Al momento, però, sono solo indiscrezioni. Si attendono le loro conferme ufficiali, che potrebbero arrivare a breve.