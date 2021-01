E’ un’artista completa, dal talento raro: qui la vediamo da bambina con le trecce, ma avete idea di chi possa trattarsi? Scopriamolo!

Come la maggior parte degli artisti, anche colei di cui vi parliamo oggi condivide sui suoi canali social uno o più scatti dell’infanzia. A quanto pare, si tratta di un periodo della vita indelebile nella memoria di tutti se anche i personaggi dello spettacolo, sempre pieni di impegni e dalla vita così intensa, conservano gelosamente questo genere di ricordi e di tanto in tanto vogliono condividerli con i loro fan. E’ il caso anche di questa meravigliosa donna di cui conosciamo tutti l’eccezionale talento: in questa immagine postata sul suo profilo Instagram la vediamo da bambina mentre mangia un panino al Luna Park. Nella didascalia alla foto, leggiamo: “Quando mangiavo quel panino in mezzo al caos delle domeniche di festa, fra le voci della gente che veniva a divertirsi, tra un resto da dare e un pesciolino da imbustare, non avrei mai potuto immaginare che il mio sogno si potesse avverare un giorno”. Da queste parole, qualcuno di voi potrebbe aver capito di chi si tratta. In ogni caso, vi sveliamo noi l’identità di questa bambina, oggi diventata una donna stupenda.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Sapete chi è questa splendida bambina con le trecce al Luna Park? E’ proprio lei

Il dettaglio del Luna Park è molto importante per indovinare chi è la bambina della foto: si tratta di una bravissima attrice, imitatrice, doppiatrice e conduttrice radiofonica e televisiva nata in una famiglia di circensi. Ora non ci saranno più dubbi per molti di voi, si tratta di Virginia Raffaele. Un’artista a tutto tondo, oggi quarantenne, cresciuta al Luna Park dell’Eur a Roma: i suoi nonni infatti sono tra i fondatori del famoso parco giochi. Sua nonna materna Nelly era un’acrobata amazzone, proprietaria del circo Preziotti.

Un cammino quasi segnato dal destino, una carriera pazzesca in cui è riuscita ad esplorare quasi tutti i campi, da artista completa quale è.