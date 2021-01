Poco meno di due anni fa, Lapo Elkann è stato il protagonista di un gravissimo incidente in auto: drammatico momento, cos’è successo.

Diciamoci la verità: Lapo Elkann non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Spesso e volentieri, al centro della cronaca, proprio recentemente, il giovane nipoti di Agnelli ha fatto tanto parlare di sé in seguito alla sua intervista a ‘Verissimo’. Molto probabilmente per la prima volta, il buon Elkann ha raccontato dei lati inediti della sua vita. E, soprattutto, ha spiegato il motivo della sua dipendenza della droga. Attualmente, lo sappiamo benissimo, il giovane Lapo è completamente un’altra persona. ‘Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene’, ha detto Lapo Elkann poco meno di due anni a Il Corriere della Sera. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo? Perché, quindi, il giovane nipote di Giovanni Agnelli ha deciso di impegnarsi fortemente socialmente? In tantissimi ricorderanno che, nel 2019, Lapo è stato coinvolto in un drammatico incidente stradale. Era a Tel Aviv, in Israele, quando il giovane è stato il protagonista di un tragico sinistro stradale. Un evento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, gli ho provocato delle conseguenze davvero gravi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Lapo Elkann, drammatico incidente del passato: cos’è successo

Era esattamente il Dicembre del 2019 quando Lapo Elkann, a Tel Aviv, in Israele, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Erano intorno le 19 di sera quando, per motivi ancora non tanto chiariti, il giovane imprenditore è stato il protagonista di questo tragico sinistro. Fortunatamente, il nipote di Giovanni Agnelli era completamente da solo in auto. Purtroppo, però, le conseguenze sono state davvero disastrose per lui. Ricoverato immediatamente presso l’ospedale all’Assuta Hospital di Tel Aviv con il codice rosso, l’imprenditore è finito in coma. Ed, addirittura, ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici. Ed, infine, ha riportato anche diverse fratture. Un’esperienza davvero drammatica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, l’ha fortemente segnato. Intervenuto a Il Corriere della Sera tramite una videochiamata mentre era in una clinica della Svizzera per la riabilitazione, Lapo Elkann non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto questa drammatica esperienza lo abbia fatto cambiare. ‘Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri ma un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita’, ha detto il giovane nipote di Giovanni Agnelli.

Un momento davvero tragico, quindi. Anche perché, come dicevamo precedentemente, Lapo Elkann ha vissuto degli attimi davvero drammatici. Eppure, da quel momento, il giovane imprenditore ha completamente cambiato la visione della sua vita.