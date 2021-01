Walter Zenga, cosa fa oggi l’Uomo Ragno: la sua ultima esperienza

Sapete cosa fa oggi Walter Zenga? Ecco qual è stata l’ultima esperienza dell’ex portiere soprannominato “Uomo Ragno”

Walter Zenga è stato uno dei migliori portieri italiani nella storia del calcio. Ha legato il proprio nome all’Inter, con cui ha collezionato 473 presenze, vincendo uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. In nazionale, invece, ha totalizzato 58 presenze, partecipando a due Mondiali e a un campionato d’Europa. Durante il Mondiale del 1990, svoltosi in Italia, ha mantenuto la porta inviolata per 517 minuti consecutivi, record assoluto della competizione. È stato eletto portiere dell’anno IFFHS per tre volte consecutive e la stessa IFFHS lo ha nominato «miglior portiere del decennio». Dopo la carriera da portiere, ha vestito i panni di allenatore, vincendo un campionato romeno con la Steaua Bucarest e un campionato serbo-montenegrino e una coppa di Serbia e Montenegro con la Stella Rossa.

Cosa fa oggi Walter Zenga?

Zenga ha iniziato la sua esperienza da allenatore all’estero, vincendo un campionato rumeno con la Steaua Bucarest e un campionato serbo-montenegrino con la Stella Rossa. Dopodiché ha allenato in Turchia e a Dubai. La sua prima esperienza in Italia è stata al Catania, nel 2008. Con la squadra siciliana ottenne la salvezza all’ultima giornata. In seguito ha allenato il Palermo, la Sampdoria, il Crotone e il Venezia. Tra queste ci sono state anche esperienze all’estero, negli Emirati Arabi e in Inghilterra. Il 30 marzo del 2020 è stato nominato allenatore del Cagliari, subentrando all’esonerato Rolando Maran. Il 1° agosto, in occasione di Milan-Cagliari 3-0, annuncia di non essere stato confermato dalla società sarda per la stagione seguente. Con il Cagliari ha messo insieme 13 punti in 12 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte), arrivando tredicesimo con 45 punti, a 10 lunghezze dalla zona retrocessione.

Attualmente Walter Zenga è senza squadra. L’allenatore potrebbe ripartire dalle serie minori o provare ancora un’esperienza all’estero.