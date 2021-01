Conoscete la compagna di Andrea Pucci? E’ brasiliana ed è una donna bellissima: eccoli insieme in uno scatto sui social!

Andrea Pucci è uno degli uomini più divertenti della tv italiana. Il comico è un personaggio televisivo davvero amato e seguito dagli italiani: nei suoi sketch era solito chiamare un personaggio Pucci, è per questo motivo che tutti lo chiamano così. Il suo nome in realtà è Andrea Baccan: è nato a Milano il 23 agosto del ’65. Ha esordito in tv con La sai l’ultima? nella stagione ’93, ’94: da lì partì la sua gavetta che gli ha permesso di crescere ed affermarsi nel mondo Mediaset. Sapete che ha scritto anche un libro insieme al suo autore? Si chiama ‘Ho sposato l’esorcista’ ed è stato pubblicato nel 2010. Andrea sulla sua vita privata è molto riservato, ma su di lui abbiamo alcune informazioni: ha una figlia di nome Rachele di cui è innamorato perso. E’ separato dalla sua ex ma i due hanno mantenuto ottimi rapporti. Oggi è impegnato sentimentalmente con Priscila Prado: curiosi di scoprire qualche curiosità su lei e di vederli insieme? Vi mostriamo tutto!

Andrea Pucci, avete mai visto la sua compagna? E’ brasiliana ed insieme sono incantevoli

La compagna di Andrea Pucci si chiama Priscila Prado ed è brasiliana. Si legge sul web che è una classe ’84 ed è una consulente di stile e di immagine. La donna è un’imprenditrice di successo per il brand Botondi Milano. Inoltre, come specifica nella descrizione del suo profilo Instagram, Priscila è mamma di due gemelli, nati da una precedente relazione.

La donna è molto attiva sui social e sono tantissimi gli scatti che pubblica in compagnia del suo compagno, noto al pubblico televisivo. Ecco uno di questi: