GF Vip, clamorosa assenza: non ci sarà, l’annuncio a poche ore dalla puntata in onda questa sera, 18 gennaio 2021.

Ci siamo! Mancano poche ore ad una nuova, ricchissima, puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show di Alfonso Signorini tornerà in onda dopo una settimana, con tanti argomenti bollenti da trattare. A partire dalla crisi shock di Maria Teresa Ruta, che qualche giorno fa si è lasciata andare ad uno sfogo che ha spiazzato tutti i concorrenti. Ma questa sarà solo una delle tante vicende che il conduttore analizzerà, nel corso della diretta. Diretta in cui, però, non ci sarà una protagonista assoluta di questa edizione del reality show. La notizia si è diffusa sul web proprio a poche ore dalla puntata. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

GF Vip, clamorosa assenza: non sarà in studio per la puntata di questa sera

Pronti per una nuova puntata del GF Vip 5? Questa sera si preannuncia una serata ricca di sorprese e colpi di scena. Ci sarà un eliminato, che sarà il meno votato del televoto corrente, ma sarà anche decretato il primo finalista di questa edizione! Emozioni contrastanti, questa sera, nella casa più spiata della tv. Dove, sembra ormai chiaro, è nato una vera e propria coppia. Quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che, giorno dopo giorno, si mostrano sempre più affiatati e presi l’uno dall’altra. Non tutti, però, sono convinti della loro relazione. Sia in casa che fuori, lo scetticismo nei confronti del sentimento appena nato è tanto. Soprattutto in ragione della ‘cotta’ che Pierpaolo aveva preso per Elisabetta Gregoraci, nel corso dei primi mesi della trasmissione. Per molti, quello con Giulia è un “copia e incolla” del flirt con Elisabetta. E i fan si chiedono: ci sarà un nuovo confronto con la showgirl calabrese? Ebbene, i fan dei “Gregorelli” resteranno delusi: la Gregoraci non sarà in studio questa sera. A confermarlo è stata proprio lei, attraverso varie stories repostate sul suo Instagram. Come questa:

Ma nonostante l’assenza di Elisabetta, siamo certi che la coppia dovrà affrontare una serata piuttosto pesante. Gli attacchi nella casa sono stati davvero tanti negli ultimi giorni, ma sia Pierpaolo che Giulia sono decisi a difendere quello che provano. Lo faranno anche questa sera in diretta? Non ci resta che attendere le 21 e 30 per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv!