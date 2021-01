Conoscete Giulio Pretelli? Lui è il fratello di Pierpaolo, concorrente del GF VIP, e il suo cuore batte per una donna famosa

Giulio Pretelli è il fratello di Pierpaolo, ex velino di Striscia la Notizia e concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche lui, come il fratello, ama il mondo dello spettacolo e vorrebbe sfondare in televisione. È salito alla ribalta soprattutto durante l’esperienza di Pierpaolo al GF VIP. Giulio, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al percorso del fratello nella casa e alla storia d’amore nata con Giulia Salemi. Il percorso del fratello ha dato visibilità anche a lui, che è stato ospite a Mattino Cinque di Federica Panicucci e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Giulio è stato ospite anche nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con il fratello. In quell’occasione, il conduttore Alfonso Signorini l’ha redarguito riguardo ad alcune dichiarazioni secondo lui poco veritiere.

Chi è Giulio Pretelli e l’interesse per la donna famosa

Pretelli Jr. è nato nel 1997 a Maratea, in provincia di Potenza. Suo padre si chiama Bruno, mentre sua madre Margherita. È – come abbiamo detto – il fratello di Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia e concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Giulio vive a Roma con suo fratello, dove cerca di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Esteticamente e fisicamente somiglia molto al fratello. È fortemente legato a suo nipote Leo, nato dalla relazione tra Pierpaolo e Ariadna Romero. Ama molto la palestra e i videogame, come si può notare dal suo account Instagram, dove conta più di quarantamila seguaci.

Riguardo alla sua vita privata e sentimentale, Giulio Pretelli pare non sia fidanzato. Durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque, però, il fratello di Pierpaolo ha dichiarato di provare un’attrazione per Giada De Blanck, figlia della Contessa Patrizia De Blanck. Sarà vero?