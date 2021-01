Nel corso della puntata del 18 Gennaio del GF Vip, Pierpaolo è finito in lacrime ed ha espresso la sua volontà di abbandonare il programma.

Era il momento tanto atteso di questa sera, il confronto tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio. Sappiamo benissimo che, in queste ultime settimane, si sta parlando spesso di loro. Ed è proprio per questo motivo che, nel corso della puntata del GF Vip di Lunedì 18 Gennaio, l’ex velino di Striscia la Notizia ha potuto incontrare suo fratello minore. E, soprattutto, chiarire tutto quello che è venuto a sapere nel corso della puntata scorsa del reality. La sua famiglia, quindi, realmente non è favorevole alla sua relazione con Giulia Salemi? A quanto pare, nient’affatto! ‘Non abbiamo dato delle preferenze, non è vero’, ha detto Giulio Pretelli a suo fratello Pierpaolo. Insomma, sembrerebbe che il ‘mistero’ di questi ultimi giorni si sia finalmente svelato. Eppure, la reazione del giovane ex velino di Striscia la Notizia è stata davvero inaspettata. Perché? Semplice: durante il confronto con suo fratello, il bel Pretelli è finito letteralmente in lacrime. Ed, addirittura, ha ‘minacciato’ di abbandonare il programma. Ecco i dettagli.

Pierpaolo in lacrime al GF Vip: ‘Voglio abbandonare’, cos’è successo

Proprio nel corso del confronto con suo fratello Giulio al GF vip, Pierpaolo Pretelli non ha potuto fare a meno di trattenere la sua emozione. E, soprattutto, di esprimere la sua volontà di abbandonare la casa. In queste ultime settimane, nonostante la storia d’amore con Giulia Salemi stia proseguendo davvero alla grande, l’ex velino di Striscia la Notizia non ha vissuto delle settimane facili. È proprio per questo motivo che, davanti a suo fratello, non ha affatto trattenuto le sue lacrime. ‘Posso dire una cosa, Alfonso? Ho voglia di uscire. Ho voglia di andare via’, ha detto l’ex velino di Striscia la Notizia dinanzi a suo fratello e a tutto il pubblico italiano. Ovviamente, sia chiaro, questa è stata una reazione dettata, senza alcun dubbio, dal momento. E, molto probabilmente, dallo stress e dalla rabbia accumulata in queste ultime settimane. Ma, almeno fino a questo momento, il buon Pretelli non ha affatto abbandonato la casa.

Cosa accadrà adesso? Pierpaolo riuscirà a vivere questa esperienza dopo il chiarimento con Giulio? Staremo a vedere!