Manuela Arcuri, splendido annuncio: arriva la notizia tanto attesa per la bellissima attrice e showgirl.

Una notizia bellissima, quella che riguarda Manuela Arcuri. Al settimanale Diva e Donna, la bellissima attrice ha annunciato di essere pronta a pronunciare di nuovo il fatidico sì! Proprio così, la Arcuri ha confessato di voler risposare il suo Giovanni Di Gianfrancesco. I due si sono già uniti in matrimonio nel 2013, a Las Vegas, ma le nozze non sono mai state convalidate nel nostro Paese. Ora l’attrice è pronta per sposare il suo Giovanni in chiesa e coronare il suo sogno di amore, condividendolo con le persone che più ama.

Manuela Arcuri sposerà di nuovo Giovanni Di Gianfrancesco. A rivelarlo è stata lei, in un’intervista a Diva e Donna. La splendida attrice, dopo le nozze a Las Vegas nel 2013, ha deciso di risposare il suo uomo, stavolta con una cerimonia religiosa, seguita dai festeggiamenti con amici e parenti. “Vorrei fare una grande festa in Italia, questa volta religiosa dato che siamo cattolici. Sarà nostro figlio Mattia a portarci le fedi.”, ha dichiarato la Arcuri, che ha rivelato anche qualche dettaglio sulle fedi che utilizzerà: “Pensavo di usare quelle in oro bianco che ci siamo scambiati a Las Vegas o di farle integrare con altre fedi, magari unendo dell’oro giallo”. Un matrimonio tanto desiderato dalla Arcuri, ma che per svariati motivi, la coppia ha sempre rimandato. Ora, però, sembra essere arrivato proprio il momento giusto!

Una splendida notizia per la coppia, dal cui amore è nato il piccolo Mattia, che oggi ha sei anni. Che dire, non ci resta che attendere ulteriori news sulle nozze della bellissima Manuela. Nel frattempo, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri ai futuri sposi.