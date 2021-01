Cristina Parodi pubblica una foto del passato sul suo seguitissimo profilo: “Ottobre 1996”, ve la ricordate così?

Giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice, Cristina Parodi non ha assolutamente bisogno di presentazioni. La sua carriera nel mondo della tv ha inizio per alcune piccole emittenti negli anni ottanta, mentre il suo debutto come giornalista risale 1988, lavorando nelle trasmissioni sportive Caccia al 13 e Forza Italia. Esattamente due anni dopo è passata a Mediaset, e pian piano la sua notorietà è cresciuta, ovviamente il tutto si deve al suo profondo talento. La Parodi non si è arrestata certamente, ed è arrivata in numerosi programmi come conduttrice. Cristina è molto seguita, anche sui social conta un profilo di ben oltre 400 mila follower. Proprio qui, da qualche ora, ha pubblicato degli scatti particolari, vi mostreremo una foto in cui appare giovanissima, si tratta del 1996.

Cristina Parodi, spunta una foto ricordo del passato: bellezza senza tempo!

Come abbiamo anticipato, Cristina Parodi ha avuto una carriera pienissima, si è fatta conoscere in Mediaset, grazie al suo ruolo di giornalista, e non solo. Negli ultimi anni è stata al timone di diversi programmi, in veste di conduttrice, e anche qui, ancora una volta, ha mostrato le sue grandi capacità. Sui social è davvero molto seguita, e proprio su instagram, come abbiamo riportato poco fa, ha pubblicato degli scatti particolari. Abbiamo ripreso una foto in cui appare giovanissima, infatti come lei stessa ha riportato è del 1996. “Ottobre 1996, Rimini. Ad un Convegno internazionale di cui ero la conduttrice arriva come relatrice Lady Diana Spencer, ed io che per il Tg5 seguivo le vicende reali per la prima volta, riesco ad incontrarla…”, ha scritto in didascalia la giornalista.

Un ricordo che sicuramente Cristina Parodi ha conservato fortemente nella sua memoria. Nello scatto qui mostrato, appare giovanissima, ma con un’avvenenza straordinaria, proprio come oggi. Infatti, con il passare degli anni, la bellissima giornalista non è affatto mutata.