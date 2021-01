Alba Parietti posta su Instagram un bel quadretto di famiglia: assieme al figlio Francesco e alla nuora Cristina, anche “cinque nipoti”.

Alba Parietti, sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, ha appena postato una foto della famiglia al completo, dove sono presenti gli amori più grandi della sua vita. Suo figlio Francesco Oppini, reduce dall’esperienza nella Casa del GF Vip 5, anche fuori dal reality continua ad essere molto amato e seguito. Nella foto pubblicata da Alba c’è proprio lui insieme al resto della famiglia: un quadro proprio bello, a cui Alba dedica dolcissime parole sul popolare social network. Oltre a Francesco infatti, è presente l’amatissima nuora Cristina Tomasini e ben ‘5 nipoti’: ma di chi si tratta? Quando era al GF Vip, proprio in occasione di un emozionante incontro con la madre, il figlio 38enne della Parietti aveva confessato che, una volta uscito dal gioco, avrebbe preso in seria considerazione l’idea di diventare padre. Lui e la fidanzata Cristina sono anche andati a vivere insieme ed hanno mostrato sui social la loro splendida nuova casa. Ma allora, la famiglia di Alba si allarga finalmente? Vediamo cosa accade nel dettaglio.

Alba Parietti, prove di famiglia su Instagram: “Sono nonna, mi adorano”

Come sempre ironica e molto comunicativa, Alba ha appena postato sul suo seguitissimo profilo Instagram una stupenda foto in cui appare suo figlio, la nuora Cristina e due dei loro amati animali, un cane ed un gatto. La bella showgirl non ha mai fatto mistero del suo desiderio di diventare nonna e quindi si può ben immaginare con quale impazienza attenda di ricevere la splendida notizia da parte di suo figlio Francesco. Per ora, la simpaticissima Parietti ironizza con un post, in cui si legge: “Prove di famiglia. Per il momento la famiglia è composta da Francesco, Cristina, Mirto, Laurito, Papu, Pepito e Venghi. Praticamente sono come due figli e cinque nipoti. Ma davvero mi adorano. Sono la nonna di quattro gatti e un cane, e trovo che mi somigliano moltissimo. Voi cosa ne dite?”.

Facciamo il nostro in bocca al lupo ad Alba affinché il suo sogno possa realizzarsi al più presto.