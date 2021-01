Gabry Ponte, ricovero in ospedale: dovrà operarsi al cuore

Ricovero in ospedale per Gabry Ponte, il deejay e producer dovrà operarsi al cuore: ecco le sue parole sui social

Gabry Ponte è uno dei disc jockey più famosi in Italia. Ha raggiunto il successo alla fine degli anni Novanta quando, insieme a Maurizio Lobina e Jeffrey Jey, fonda gli Eiffel 65. Il loro primo singolo Blue (Da Ba Dee) raggiunge la vetta delle classifiche in 24 paesi per un totale di oltre 10 milioni di CD venduti. Successivamente il gruppo sarà impegnato in una tournée promozionale di oltre due anni per il loro primo album Europop. L’album vince un triplice disco di platino, ottenendo inoltre una nomina per il Grammy Awards come “migliori artisti dance dell’anno”. Altri singoli di successo sono La danza delle streghe, Figli di Pitagora e Che ne sanno i 2000. Nel corso della sua carriera è stato impegnato anche in televisione come giudice del talent show Amici di Maria De Filippi.

Gabry Ponte dovrà sostenere un’operazione al cuore

Attraverso il proprio account Instagram, il noto deejay e producer Gabry Ponte ha informato i suoi fan di dover sostenere un’operazione al cuore. L’ex giudice di Amici ha dichiarato: “Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata e non funziona bene”. Il dj ha spiegato che si tratta di una malattia congenita chiamata ‘difetto di fabbrica’ che purtroppo è degenerativa. Il producer ha poi aggiunto: “Ho avuto una vita normale finora, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni”.

Gabry Ponte è dunque pronto ad affrontare questa delicatissima operazione: “Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva. Ci sentiamo presto”. Il deejay ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da parte dei suoi fan. Anche la redazione di Sologossip ovviamente augura un in bocca al lupo al famoso deejay e producer, augurandosi di ascoltare presto la sua musica.