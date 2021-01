Brutta notizia per i telespettatori italiani, decisione a sorpresa di Mediaset: il programma chiude per ascolti troppo bassi

Decisione a sorpresa di Mediaset, che decide di chiudere il programma. Gli ascolti erano troppo bassi e la rete del Biscione è stata costretta a prendere una decisione forzata. La trasmissione è stata chiusa a due puntate dalla fine. Delusione per i telespettatori che si erano affezionati al programma e al conduttore.

Mediaset, decisione a sorpresa: chiude il programma

La rete del Biscione costretta a prendere una decisione a sorpresa. Il programma condotto da Cesare Bocci, Viaggio nella grande bellezza, chiude a due puntate dalla fine. A motivare la decisione di Mediaset sono gli ascolti troppo bassi del programma. Le prime tre puntate della seconda stagione, iniziata lo scorso 29 dicembre, non hanno convinto i telespettatori italiani e i vertici della rete del Biscione. La media si aggira attorno ad un milione e otto di telespettatori, pari ad uno share dell’8.8%, cifre troppo basse per la rete ammiraglia di Mediaset. La rete del Biscione è stata costretta a staccare in anticipo la spina di Viaggio nella Grande Bellezza. E pensare che, almeno inizialmente, il prodotto aveva convinto la rete, dopo gli oltre due milioni di telespettatori delle prime puntate pari ad uno share del 12%. I dati avevano illuso Mediaset di aver trovato un prodotto a sfondo culturale in grado di proporsi come valido avversario ai programmi di Alberto Angela su Rai Uno.

L’esperienza di “Viaggio nella grande bellezza” di Cesare Bocci si chiude dopo aver raccontato Firenze e Milano, Leonardo Da Vinci e il Rinascimento, la Gioconda, il Battistero, Piazza della Signoria, il Duomo e il Museo dell’Opera e tante altre bellezze italiane. L’ultima puntata del programma in onda su Canale 5 andrà in onda questa sera, martedì 19 gennaio. Nell’episodio in onda stasera vedremo l’attore e conduttore televisivo a Palazzo Vecchio raccontare i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei. A Milano, invece, visiterà il Cenacolo, la Biblioteca Ambrosiana, dove è custodito il prezioso Codice Atlantico, il Castello Sforzesco e il Museo della Scienza e della Tecnica. Le puntate cancellate dalla rete del Biscione avrebbero invece raccontato il fascino e le bellezze di Torino. Non è detto, però, che le puntate siano riproposte in seguito oppure che siano pubblicate su Mediaset Play. In questo modo sarebbero accontentati i telespettatori che hanno seguito tutte le puntate del programma di Cesare Bocci.