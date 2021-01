Siria De Fazio del GF 9 si è sottoposta a degli interventi che l’hanno cambiata molto: una trasformazione incredibile, ecco come appare oggi.

Era il 2009 quando Siria De Fazio varcò la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà: il Grande Fratello era alla sua nona edizione ed alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Originaria di Pomigliano D’Arco, la bella Siria destò curiosità nel reality un po’ per la sua professione di allora, quella di mangiafuoco, e un po’ perché dichiaratamente bisessuale. All’epoca della sua partecipazione al gioco di Canale 5 appariva molto magra anche se già molto bella. Negli anni abbiamo continuato a vederla a volte in tv, ad esempio come opinionista a Pomeriggio 5. Inoltre si è molto parlato di lei anche per la sua relazione con la figlia di Ornella Muti, Nike Rivelli, ora conclusa. Ciò che non tutti sanno è che da qualche anno a questa parte, Siria è cambiata moltissimo esteticamente: si è infatti sottoposta a degli interventi chirurgici che le hanno dato un aspetto totalmente nuovo e che l’hanno resa davvero incantevole. La sua trasformazione vi lascerà di stucco.

Siria De Fazio, trasformazione choc dopo le operazioni: eccola oggi

La bellissima mangiafuoco, oggi 43enne, nel 2017 ha quindi deciso di sottoporsi a delle operazioni per dei problemi di salute. In un’intervista al settimanale Nuovo aveva infatti raccontato: “Quando ho deciso di operarmi non l’ho fatto per una questione estetica ma per problemi di salute: ho sofferto di anoressia per tanti anni, e questa malattia ha reso le ossa, comprese quelle del viso, molto fragili. In più il fatto che lavorassi come mangiafuoco, mi ha causato alcuni piccolissimi calli in bocca e quindi ho dovuto fare una serie di micro interventi anche per risolvere questo problema. La mandibola, poi, era spostata indietro di un centimetro rispetto alla I normalità. E questo mi causava, oltre allo slittamento in avanti dei denti, mal di testa, problemi di masticazione, di respirazione e dì postura”. Non una scelta dettata dal desiderio di migliorare il proprio aspetto, quindi, ma il bisogno di risolvere un problema molto più complesso. Uscita dal Grande Fratello, la De Fazio aveva invece ritoccato il naso per una pura questione d’immagine.

Dopo gli interventi alla mandibola aveva confessato, sempre al settimanale Nuovo, di non riconoscersi più: “Mi sembra di vedere un’altra persona allo specchio. Devo ancora abituarmi al mio nuovo look, ma sono contenta di come sono andate le cose”.