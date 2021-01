Sanremo 2021, indiscrezione bomba: su palco dell’Ariston ci sarà anche l’attore più amato del momento; ecco di chi si tratta.

Manca sempre meno alla nuova attesissima edizione del Festival di Sanremo. Nonostante le difficoltà a causa dell’emergenza Covid, la Rai sta lavorando affinché l’edizione 2021 risulti il più normale possibile. A condurre l’evento musicale più famoso del nostro Paese sarà, per il secondo anno consecutivo, Amadeus. Una conferma importante per il conduttore, che l’anno scorso ha conquistato il pubblico, anche grazie alla sua “spalla” Fiorello. Che ritroveremo anche quest’anno sul palco dell’Ariston, al fianco del suo amico e collega. E, proprio poco fa, è arrivata una notizia davvero scoppiettante, che riguarda uno degli ospiti di Sanremo 2021. Per ora non c’è l’ufficialità, ma a dare la notizia è l’Adnkronos. Al fianco di Amadeus, potremmo vedere uno degli attori più amati e chiacchierati del momento. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Sanremo 2021, indiscrezione bomba: tra gli ospiti anche Can Yaman

Can Yaman sarà a Sanremo 2021! È questa la notizia bomba lanciata poco fa da Adnkronos, secondo cui l’amatissimo attore turco parteciperà ad una delle cinque prime serate del Festival della canzone italiana, che si terrà dal 2 al 6 marzo. Una splendida notizia per le numerose fan di Can, protagonista della serie tv di Canale 5 Daydreamer- Le ali del sogno. Se la notizia fosse confermata, sarà solo l’ennesimo importante impegno in Italia per il bel Yaman. Dopo aver registrato lo spot di una nota marca di pasta, diretto da Ferzan Ozpetek, e il ruolo nella nuova serie di Sandokan ( le riprese inizieranno preso), Can potrebbe approdare anche sul prestigioso palco dell’Ariston. Non sappiamo ancora il ruolo preciso dell’attore a Sanremo 2021, ma pare che Amadeus lo abbia fortemente voluto tra gli ospiti dell’81 esima edizione del Festival. Che, mai come quest’anno, è super atteso dai telespettatori.

Oltre agli impegni lavorativi, Can Yaman è sotto la luce dei riflettori anche per il flirt con la giornalista Diletta Leotta, con la quale si sarebbe incontrato durante il suo soggiorno a Roma nei giorni scorsi. Sarà amore? Staremo a vedere! Nel frattempo, non ci resta che attendere conferme o smentite sulla partecipazione dell’attore turco a Saremo 2021. Se la notizia fosse confermata, sareste contenti di vederlo sul palco dell’Ariston?