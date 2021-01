La meravigliosa bambina che vi mostriamo in questa immagine oggi è un volto amatissimo dello spettacolo italiano: riuscite a riconoscerla?

Meravigliosa, ieri come oggi: la bambina che vi mostriamo in questo scatto oggi è un personaggio amatissimo dello spettacolo e dell’intrattenimento italiano. Riuscite a capire chi è? Partiamo col dire che è originaria di Firenze e che è nota al pubblico sia come attrice, sia come conduttrice, ma anche come scrittrice! La talentuosa giovane donna di cui stiamo parlando si è laureata con lode all’Università degli Studi di Firenze e ha iniziato la sua carriera con il teatro. Il suo talento le fa conquistare ruoli televisivi e anche cinematografici e prendere parte a molti programmi celebri e amati dal pubblico. Oggi è una bellissima donna, dotata di un’intelligenza brillante e di una simpatia incredibile: l’avete riconosciuta?

Oggi è un personaggio amatissimo dello spettacolo, qui era una splendida bambina: la riconoscete?

L’artista di cui stiamo parlando ha un profilo Instagram seguito da quasi seicentomila follower. Si è dedicata con passione anche al mestiere di scrittrice, che l’ha portata a scrivere quattro libri tutti editi da “Rizzoli”. Nelle vesti di attrice l’abbiamo ammirata in numerose produzioni: “Una moglie bellissima”, “Maschi contro femmine” e il seguito, “Un natale per due”, “Tutti pazzi per amore” e la lista potrebbe continuare a lungo. Con il passare del tempo non è cambiata molto dallo scatto che vi abbiamo mostrato e che la ritrae da piccolissima: i grandi ed intensi occhi sono gli stessi, così come i lineamenti dolci e incantevoli. Curiosi? Ebbene, la protagonista della foto è Chiara Francini! Talentuosa e amatissima interprete, brillante scrittrice e volto amatissimo dell’intrattenimento italiano. Di seguito, uno scatto che la ritrae oggi, splendida ed affascinante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

Avevate capito che la protagonista dell’immagine era la bellissima Chiara Francini? Siamo certi che, osservando bene i suoi scatti di oggi, noterete la straordinaria somiglianza. La talentuosa attrice nel suo lungo ed eccezionale percorso, ha anche collaborato con “La stampa” nelle vesti di editorialista. Un vero talento!