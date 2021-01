La regina delle fashion influencer, Chiara Ferragni, ci mostra su Instagram il suo ufficio: uno stile unico, non crederete ai vostri occhi.

Di Chiara Ferragni si sanno molte cose: l’influencer italiana più famosa al mondo condivide con i suoi fan moltissimi scatti e video stupendi dedicati sia alla sua professione che alla sua vita privata. Seguitissima e ammirata da milioni di utenti, la Ferragni si mostra sempre icona di stile e glam quale è. Anche la sua casa che condivide con il marito Fedez e il loro piccolo Leone, è un vero e proprio gioiello, pieno di comfort e dettagli di una classe unica. La bella imprenditrice digitale ha costruito negli anni un vero e proprio impero partendo dalla creazione nel 2009 del blog di moda ‘The Blonde Salad’, dal successo strepitoso che l’ha resa testimonial di celeberrimi marchi come Pantene, Lancome, Dior, Intimissimi, ed altri. Un’ascesa inarrestabile, tanto che Chiara è diventata CEO del suo marchio e della Tbs Crew, l’azienda alle spalle di ‘The Blonde Salad’. Una donna che ha costruito il suo successo mattone dopo mattone, una vera imprenditrice che ama moltissimo il suo lavoro. A proposito di lavoro, avete mai visto l’ufficio di Chiara Ferragni? Vi assicuriamo che difficilmente potreste avere idea di qualcosa di simile.

Chiara Ferragni, ufficio da sogno: la foto vi lascerà di stucco

Spesso, si sa, l’ufficio in cui si lavora non è proprio un ambiente particolarmente confortevole e accogliente: nell’immaginario collettivo, questo luogo in cui passiamo diverse ore della nostra quotidianità appare spesso spoglio e freddo. Bene, questo non è assolutamente il caso dell’ufficio di Chiara Ferragni! Proprio in queste ore, la fashion influencer cremonese ha condiviso su Instagram delle storie in cui mostra il suo ambiente lavorativo. Curiosi di saperne di più? Partiamo col dire che il blog ‘The Blonde Salad’ è diventato anche una talent agency e un magazine online, ragion per cui è stata necessaria una sede abbastanza grande a Milano. Per realizzare il progetto la Ferragni si è affidata a Westwing, piattaforma dedicata agli arredi per la casa. In perfetto stile californiano, come vuole la filosofia di TBS, vediamo un rivestimento delle pareti in color rosa pastello, tonalità spezzata da elementi in oro e in marmo, grandi vetrate che danno luminosità, tante piante e fiori.

Ciò che più colpisce è la mescolanza di elementi ‘casalinghi’ come il divano e una postazione per ritoccare il make-up. Insomma, come dicevamo precedentemente, altro che ambiente grigio e poco stimolante!